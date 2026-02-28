제107회 동계체전 폐회…경기도 1위·MVP는 스키 4관왕 김소희

▲ 동계체전 MVP에 오른 김소희의 경기 장면

국내 최대의 겨울 스포츠 제전인 제107회 전국동계체육대회(동계체전)가 나흘간의 열전을 마감하고 오늘 폐회했습니다.이번 대회에는 전국 17개 시도의 선수 2천797명과 임원 1천583명 등 총 4천380명의 선수단이 참가해 빙상과 아이스하키, 스키, 바이애슬론, 컬링, 봅슬레이·스켈레톤, 산악, 루지 8개 종목에서 열띤 경쟁을 펼쳤습니다.올해 대회에선 경기도가 메달 합계 322개, 총 1천611점을 획득해 종합우승을 차지했고, 그 뒤를 서울(1천37.5점)과 강원(921점)이 이었습니다.대회 최우수선수(MVP) 영예는 알파인 스키 4관왕에 오른 김소희(서울시청)에게 돌아갔습니다.김소희는 한국체육기자연맹 기자단 투표에서 득표율(유효 투표수 기준) 31.8%를 기록했습니다.김소희는 슈퍼대회전과 대회전, 복합, 회전에서 우승을 차지하며 대회 4관왕을 차지했습니다.이번 대회에선 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 열전을 펼친 선수들의 활약이 돋보였습니다.사전경기에선 쇼트트랙 김길리(성남시청)와 최민정(성남시청)이 나란히 2관왕에 오르며 경쟁력을 입증했습니다.또 스피드스케이팅의 김민선과 정재원(이상 의정부시청)이 각각 3관왕에 올랐습니다.본 경기에선 한국 스노보드 역사상 처음으로 올림픽 빅에어 종목에서 동메달을 획득한 유승은(성복고)이 스노보드 하프파이프 종목 3위를 차지했습니다.피겨스케이팅의 신지아(세화여고)는 여자 18세 이하부에서 금메달을 획득했습니다.이와 함께 유망주들의 기량도 확인할 수 있는 무대였습니다.스피드스케이팅 김준하(서현고)와 임리원(의정부여고)은 나란히 4관왕에 올랐고, 알파인스키의 최예린(시지고), 허도현(경희대)과 크로스컨트리스키의 이의진(부산시체육회), 조다은(전남체고) 역시 4개의 금메달을 목에 걸었습니다.이번 대회에선 4관왕 10명, 3관왕 22명, 2관왕 49명 등 81명의 다관왕이 배출됐습니다.한편 이번 동계체전 종합 시상식은 다음 달 13일 오후 2시 서울시 노원구 태릉선수촌 챔피언하우스에서 '제72회 대한체육회 체육상 시상식'과 함께 열립니다.(사진=대한체육회 제공, 연합뉴스)