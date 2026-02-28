이정효호 수원, K리그2 최다 관중 앞에서 개막전 역전승

▲ 수원 삼성 이정효 감독.

이정효 감독이 새로 지휘봉을 잡은 프로축구 수원 삼성이 K리그2 역대 최다 관중 앞에서 역전승을 거두고 2026시즌을 기분좋게 시작했습니다.수원은 오늘 수원월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그2 2026 1라운드 서울 이랜드와의 홈 경기에서 후반 27분 강현묵의 역전 결승 골로 2-1 승리를 거뒀습니다.이날 경기는 이정효 감독의 수원 사령탑 데뷔 무대였습니다.지난해까지 K리그1 광주FC를 이끈 이 감독은 2026시즌을 앞두고 '명가 재건'이라는 특명을 부여받은 채 수원 지휘봉을 잡았습니다.이 감독에 대한 기대감을 반영하듯 4만 3천여 명을 수용하는 수원월드컵경기장엔 이날 2만 4천71명이 들어차 2013년 K리그2 시작 이래 단일 경기 최다 관중 신기록을 세웠습니다.종전 기록은 2016년 4월 1일 대구FC-경남FC전의 2만 3천15명이었습니다.유료 관중만 집계하기 시작한 2018년 이후 K리그2 단일 경기 최다 관중 기록은 지난해 6월 15일 수원-인천 유나이티드의 경기에서 작성된 2만 2천625명이었습니다.수원은 전반 18분 이랜드에 일격을 당했습니다.가브리엘이 페널티지역 왼쪽에서 크로스를 올리자 박재용이 페널티킥 지점에서 머리로 돌려놓아 수원 골문을 열었습니다.지난해까지 K리그1 챔피언 전북 현대에서 뛴 박재용의 이랜드 이적 후 첫 골이었습니다.계속 이랜드 골문을 두드리던 수원은 전반 40분에 가서야 승부를 원점으로 돌렸습니다.홍정호의 크로스를 일류첸코가 페널티지역 중앙에서 이어받아 오른발 발리슛을 시도했는데 바운드되면서 골문 앞에 있던 박현빈에게로 향했고, 박현빈이 침착하게 왼발로 마무리했습니다.부천FC의 K리그1 승격에 힘을 보태고 수원 유니폼을 입은 박현빈에게도 '이적 신고 골'이었습니다.1-1로 맞선 채 전반이 끝낚고 이정효 감독은 균형이 이어지던 후반 26분 교체 카드 네 장을 한꺼번에 활용해 김성주, 강성진, 일류첸코, 박대원을 빼고 강현묵, 박지원, 김지현, 이준재를 투입하는 승부수를 띄웠습니다.그러고 나서 교체 투입된 자원들이 1분 만에 역전 결승골을 합작했습니다.이준재가 오른쪽에서 김지현과 공을 주고받은 뒤 페널티지역까지 몰고 가 중앙으로 찔러준 공을 이랜드 수비가 제대로 걷어내지 못했고 이건희 발 맞고 흐르자 강현묵이 페널티지역 안 정면에서 오른발로 차넣어 승부를 갈랐습니다.한편, K리그2 2026시즌 개막 첫 골은 김해FC 공격수 이래준의 발끝에서 나왔습니다.이래준은 이날 김해종합운동장에서 열린 안산 그리너스와의 홈 경기에서 전반 41분 페널티지역 정면에서 상대 공을 가로챈 뒤 오른발 슛으로 골문을 열었습니다.지난해 K3리그(3부) 우승팀인 김해는 올 시즌 K리그2 무대에 처음 도전장을 내밀었고, 이래준은 김해 구단의 역사적인 K리그2 1호 득점자로도 이름을 남기게 됐습니다.하지만 이날 경기의 승자는 후반에만 4골을 몰아친 안산이었습니다.안산은 후반 22분 브라도비치의 동점 골에 이어 1분 뒤 말론의 역전 골로 전세를 뒤집었고, 정현우가 후반 42분과 후반 45분 연속골을 터트려 4-1로 역전승을 거두고 'K리그2 신입생' 김해에 매운 맛을 보여줬습니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)