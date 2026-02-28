뉴스
"최대 15일 내 합의" 경고 9일 만에 '전면 공격'

김범주 기자
<앵커>

트럼프 대통령은 "이란이 무조건 핵 개발을 포기해야 한다"는 입장을 강경하게 유지해 왔습니다. 이란과 협상을 했지만, 일이 또 예전과 비슷한 방향으로 진행될 거 같으니 결국 공격을 마음먹은 걸로 해석됩니다.

미국의 공격 배경은 김범주 특파원이 짚어봤습니다.

<기자>

현지 시간 지난 19일, 트럼프 대통령은 이란과 핵 협상이 진행 중인 가운데 열흘에서 최대 보름 안에 합의가 이뤄져야 한다고 경고했습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 (지난 19일) : 합의가 아니면 그들에게 불행한 일이 생길 겁니다. 10일, 최대 15일입니다. 충분한 시간입니다.]

오늘(28일)은 이 발언을 한 지 딱 9일째 되는 날입니다.

트럼프 대통령은 1기 때부터 오바마 전 대통령이 이란에 일부 우라늄 농축을 허락했던 핵 합의를 파기하고 경제제재를 하면서 이란에 핵 포기를 요구해 왔습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 (작년 4월) : 간단하게 말해서 이란은 핵무기를 포기해야 합니다. 그들은 핵무기를 가질 수 없습니다. 이란이 더 부유해지는 길입니다.]

그런데 작년 6월 이스라엘과 함께 이란 핵시설을 공격하면서 무력 사용까지 한발 더 나아갔고, 작년 말 이란에서 대규모 반정부 시위가 시작되자, 미국이 구출하겠다면서 정권 교체까지 언급하기 시작했습니다.

이번 달 들어서 이란 정부와 다시 핵 협상에 나섰지만, 동시에 항공모함 두 척과 최첨단 전력을 속속 중동 지역에 배치하면서 압박 강도를 높여왔습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 (지난달 29일) : 이란에 두 가지를 요구했습니다. 첫 번째 핵은 안된다. 두 번째 시위대를 그만 죽여라. 무슨 일이든 해야 할 겁니다. 어떤 대통령도 이런 일을 한 적이 없습니다.]

그리고 세 번째 협상에서도 이란이 우라늄 농축을 포기하지 않고, 탄도미사일 개발은 아예 논의 대상이 아니라는 입장을 고수하자, 결국 전면 공격이라는 칼을 빼 든 것으로 풀이됩니다.

(영상취재 : 이희훈)
