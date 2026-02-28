이란, 이스라엘에 즉각 공습 반격

▲ 28일(현지시간) 이스라엘의 공격으로 연기가 피어오르는 이란 테헤란 모습

이란이 미국과 이스라엘이 이란을 공격한 것은 국제법을 위반한 침략행위라고 규탄하고 이에 대응해 이스라엘에 드론과 미사일을 발사했다고 밝혔습니다.이란 이슬람혁명수비대는 오늘 낸 성명에서 이란에 대한 공격에 대응해 이스라엘에 미사일과 드론을 발사하는 첫 번째 공격을 했다고 밝혔습니다.혁명수비대는 이스라엘이 이란의 군과 정부 기관 건물 등을 공습했다고도 확인했습니다.혁명수비대 대변인은 리아노보스티 통신에 "우리의 대응은 향후 몇 시간 안에 올 것"이라며 이란에 대한 공격은 이스라엘의 '오산'이라고 주장했습니다.지난해 6월 이스라엘이 이란을 공습했을 때 혁명수비대는 약 20시간 뒤 반격했으나 이번엔 약 1시간여 만에 즉각 대응했습니다.이란 현지 언론에선 첫번째 반격 공습에 미사일 수십기가 동원됐다는 보도도 나왔습니다.이란 내무부는 성명에서 "범죄자인 적이 또다시 국제법을 위반하고 협상 중 우리의 소중한 국토에 대한 침략행위를 저질렀다"고 주장했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)