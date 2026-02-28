뉴스
"이란은 절대 핵무기 가질 수 없다" "그들을 완전히 파괴할 것"

이호건 기자
작성 2026.02.28 17:51
미국과 이스라엘이 이란 수도 테헤란을 전격 폭격한 가운데, 트럼프 미국 대통령이 조금 전 "이란 내 중대 전투를 시작했다"며 미국의 이란 공격 사실을 확인했습니다.

트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 올린 8분짜리 영상을 통해 "우리의 목표는 임박한 이란의 위협을 제거함으로써 미국 국민을 보호하는 것"이라고 말했습니다.

트럼프 대통령은 "이란이 핵 프로그램 재건을 시도했다"며 절대 이를 용납할 수 없다고 강조했습니다.

[트럼프/미국 대통령 : 이 테러 정권은 결코 핵무기를 가질 수 없습니다. 제가 다시 한번 말씀드리지만, 그들은 결코 핵무기를 가질 수 없습니다.]

트럼프 대통령은 "이란이 미국과 다른 국가를 위협하는 장거리 미사일을 개발하고 있다"며 이란의 미사일 산업을 완전히 파괴할 거라고 주장했습니다.

[트럼프/미국 대통령 : 우리는 그들의 미사일을 파괴하고 그들의 미사일 산업을 지상 위로 끌어올릴 것입니다. 이는 다시 완전히 파괴될 것이며, 우린 그들의 해군을 전멸시킬 것입니다.]

트럼프 대통령은 또 이란 정권은 곧 미국 군대의 힘에 도전해서는 안 된다는 것을 알게 될 것이라며 엄포를 놓기도 했습니다.

앞서 이스라엘 국방부 장관은 이란을 상대로 예방적 미사일 공격을 단행했다고 발표했습니다.

미국 당국자도 미국이 대이란 타격을 진행 중이라며 해상과 공중에서 이란을 향해 공격하고 있다고 말했다고 로이터통신이 전했습니다.

