'야고 멀티골' 김현석호 울산, 강원 누르고 '반등 신호탄!'

▲ K리그1 2026 1호 골을 터트린 울산 야고.

프로축구 울산 HD가 K리그1 개막 축포를 포함해 멀티 골을 터트린 야고의 활약으로 강원FC를 꺾고 김현석 감독 체제에서 첫 승리를 거뒀습니다.울산은 오늘(28일) 울산문수축구경기장에서 열린 하나은행 K리그1 1라운드 홈 경기에서 전반 18분과 47분 연속골을 터트린 야고를 앞세워 3대1 승리를 거뒀습니다.지난 시즌 성적 부진으로 사령탑을 두 번이나 교체하며 9위라는 초라한 성적표를 받아 든 뒤 2026시즌을 앞두고 구단 레전드 김현석 감독에게 지휘봉을 맡긴 울산은 새해 공식전 3경기 만에 처음 승전가를 불렀습니다.울산은 K리그1 개막에 앞서 치른 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지에서 멜버른 시티(호주)에 1대2로 지고, 상하이 하이강(중국)과는 0대0으로 비기면서 승점 9(2승 3무 3패)로 9위에 그쳐 16강 진출에 실패했습니다.지난해 여름 저장 뤼청(중국)으로 임대됐다가 이번 시즌을 앞두고 복귀한 브라질 출신 공격수 야고는 전반 18분, 조현택이 측면에서 올린 크로스가 페널티 지역 중앙에 있던 이규성의 발에 맞고 강원 이기혁을 스쳐 골 지역 오른쪽으로 흐르자 오른발로 마무리해 선제골을 뽑았습니다.K리그1과 K리그2를 통틀어 2026시즌 1호 골이었습니다.야고는 추가시간이 흐르던 전반 47분에는 최석현의 패스를 이어받아 골 지역 안에서 왼발슛으로 추가 골을 넣어 멀티골을 달성했습니다.울산은 후반 40분, 이희균이 쐐기 골을 터트려 확실한 승기를 잡았습니다.후반 25분 교체로 투입된 벤지가 미드필드 왼쪽에서부터 상대 밀집수비를 뚫고 드리블한 뒤 내준 공을 이동경이 잡아 슈팅한 게 골문 앞에 있던 이희균에게 연결됐고, 이희균이 왼발 터닝슛으로 강원 골문을 열었습니다.강원은 후반 48분 아부달라가 페널티아크에서 오른발슛으로 만회 골을 터트렸지만 이미 승부는 한참 기운 뒤였습니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)