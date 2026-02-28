북 "일, 전쟁국가 완성에 속도…군국주의, 실체로 전환되는중"

▲ 일본 자위대

북한 매체가 일본의 평화헌법 개정 움직임과 원거리 타격능력 확보 등 안보정책 전환을 비난하며 "군국주의는 과거의 그늘에서 나와 실체로 전환되고 있다"고 주장했습니다.노동당 기관지 노동신문은 '선제공격의 합법화는 비극적 운명을 되풀이하게 할 것이다' 제목의 글에서 "일본이 전쟁국가의 법률적, 제도적 완성에 속도를 내고 있다"고 비판했습니다.노동신문은 고이즈미 신지로 방위상, 연립여당 일본유신회 요시무라 히로후미 대표 등 일본 유력 정치인이 최근 개헌 필요성을 언급하고 나선 것 등을 거론했습니다.일본 현행 헌법은 군대를 갖지 않는다고 명시하고 있지만, 집권 자민당은 실질적 군대인 자위대를 헌법에 기재해야 한다고 강조해 왔습니다.이를 두고 노동신문은 "자위대의 해외 진출과 선제공격을 합법화하여 과거에 이루지 못한 야망을 실현하자는 것"이라며 "아시아 나라들을 침략하고 인민들에게 헤아릴 수 없는 불행과 고통을 들씌운 일본이 또다시 그 길에 들어서고 있다"고 했습니다.또 "호위함들을 항공모함으로 개조하고 사거리가 1천㎞ 이상인 중거리 및 장거리 미사일을 연구개발 및 구입"하는 등 군비 확장이 빨라지고 있다며 이는 "비극적인 운명을 되풀이하게 만들 것"이라고 주장했습니다.(사진=게티이미지코리아)