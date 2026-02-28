뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'다주택' 장동혁, 오피스텔 1채 매물로 내놔…"거래는 아직"

이호건 기자
작성 2026.02.28 14:22 조회수
'다주택' 장동혁, 오피스텔 1채 매물로 내놔…"거래는 아직"
▲ 장동혁 국민의힘 대표

이재명 대통령이 부부 소유의 경기도 분당 아파트를 매물로 내놓은 가운데 여권에서 다주택자라는 비판을 받아온 국민의힘 장동혁 대표가 오피스텔을 매물로 내놓은 것으로 확인됐습니다.

박성훈 수석대변인은 오늘(28일) 국회에서 이 대통령의 아파트 매각 방침과 관련해 장 대표도 주택을 처분해야 한다는 더불어민주당의 요구에 대한 입장을 묻는 질문에 "장 대표가 실제로 사용하고 있지 않은 한 채는 이미 오래전에 매물로 내놓았다"고 말했습니다.

그는 "부동산을 통해 거래를 진행하고 있지만 현재 거래가 이뤄지고 있지는 않다"고 말했습니다.

장 대표는 실거주 중인 서울 구로구 아파트 1채, 지역구인 충남 보령시 아파트, 보령에서 어머니가 거주 중인 주택 1채, 경남 진주에서 장모님이 거주 중인 아파트 1채의 지분, 장인어른으로부터 상속받은 경기도 안양 아파트 지분, 여의도 오피스텔 등 6채를 보유 중입니다.

이 가운데 오피스텔을 팔기 위해 내놨다는 겁니다.

장 대표는 그동안 자신의 부동산에 대해 "실거주용이거나 다른 목적을 가지고 있다"면서 투기가 아니라고 해명하면서 "다해도 8억 5천만 원 정도"라고 말해왔습니다.

그러면서 "민주당이 비판한다면 제가 가진 주택과 토지까지 모두 다 이 대통령의 분당 아파트와 바꿀 용의가 있다"라고 언급하기도 했습니다.

앞서 이 대통령은 지난 16일 SNS에 장 대표가 주택 6채를 보유했다는 내용이 담긴 기사를 첨부하며 다주택자 규제에 대한 의견을 물었습니다.

이에 장 대표는 "다주택자를 무조건 사회악으로 규정한다"고 비판한 뒤 자신의 시골 노모가 사는 집 사진을 SNS에 올리면서 "불효자는 운다"고 말했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이호건 기자 사진
이호건 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지