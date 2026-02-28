뉴스
이 대통령, 송광사 방문…"봄기운처럼 국민에 희망 스며들도록"

이호건 기자
이 대통령, 송광사 방문…"봄기운처럼 국민에 희망 스며들도록"
▲ 이재명 대통령은 28일 자신의 인스타그램을 통해 전날 있었던 전북 완주 송광사 방문 사진을 공개했다.

이재명 대통령은 자신의 인스타그램을 통해 어제(28일) 방문한 전북 완주 송광사 사진을 공개했습니다.

청와대는 "이 대통령과 김혜경 여사가 어제 전북대 '피지컬 AI 실증 랩'을 방문한 뒤 송광사를 찾았으며, 주지스님과 차담의 시간을 가졌다"고 설명했습니다.

이 대통령은 사진과 함께 올린 글에서 "날씨마저 포근해 마치 봄이 성큼 다가온 듯했다"며 "오랜만에 마주한 고요함 속에서 잠시 숨을 고르며 다시 앞으로 나아갈 힘을 얻는다"고 말했습니다.

그러면서 "봄기운이 온 세상을 감싸듯 국민 여러분의 일상에도 따스한 희망이 스며들도록 더욱 노력하겠다"고 약속했습니다.

이 대통령이 공개한 사진에는 주지 스님과 차를 마시며 담소하는 모습을 더해 방문객들과 '셀카'를 찍는 모습, 이 대통령과 김 여사가 벗어둔 구두의 모습 등이 담겼습니다.

(사진=이재명 대통령 인스타그램 캡처, 연합뉴스)
