일, 아프리카서 희토류 채굴 추진…"일부는 2028년 탈중국"

▲ 다카이치 일본 총리

일본 정부가 다카이치 사나에 총리의 '타이완 유사시 개입' 시사 발언 이후 중국과 대립 중인 가운데 중국 의존도가 매우 높은 희토류 관련 공급망 확대를 추진하고 있습니다.오늘(28일) 아사히신문에 따르면 일본 에너지·금속광물자원기구(JOGMEC)는 2020년쯤부터 추진한 아프리카 나미비아 광산 조사 결과, 희토류 중에서도 희소한 것으로 평가되는 디스프로슘과 터븀이 충분히 매장돼 있다는 사실을 확인했습니다.일본은 향후 입찰을 통해 채굴 담당 기업을 확보하고, 여러 곳의 광산을 개발할 방침입니다.채굴 이후 불순물을 제거하는 공장 건설도 염두에 둔 것으로 알려졌습니다.디스프로슘과 터븀은 특히 중국 의존도가 높은 희토류로 전기차의 고성능 모터 등에 사용됩니다.일본 정부는 나미비아 광산 개발이 순조롭게 이뤄질 경우 2028년 전에 일부 희토류는 중국에 전혀 의존하지 않아도 될 것으로 판단하는 것으로 전해졌습니다.다만 희토류 채굴과 정련 과정에서 방사성 폐기물 등 유해 물질이 발생하기 때문에 환경 대책 비용 부담 등 해결해야 할 과제도 적지 않다고 아사히는 지적했습니다.일본은 이와 별개로 이달 초순 태평양 미나미토리시마 인근 배타적경제수역 심해에서 희토류가 포함됐을 가능성이 있는 진흙을 처음으로 시굴했습니다.이에 따라 일본은 진흙 성분 분석 등을 실시할 방침이지만, 미나미토리시마 진흙 채굴과 정련 작업에 채산성이 있는지는 아직 파악되지 않았습니다.아카자와 료세이 경제산업상은 중의원(하원) 예산위원회에서 "희토류는 산업 경쟁력과 경제 안전보장 확보에 필수적"이라며 광산 개발, 분리·정련은 자국내 사업 가능성도 검토하면서 출자, 보조금 등을 활용해 지원할 거라고 밝혔습니다.중국은 지난달 일본을 상대로 희토류가 포함된 '이중용도 물자' (군사용으로도 민간용으로도 활용 가능한 물자) 수출을 통제한다고 발표했고, 지난 24일에는 일본 기업·기관 수십 곳을 이중용도 물자 수출 통제·관찰 명단에 추가했습니다.