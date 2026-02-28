김여정, 당 총무부장에…북 총쏘는 주애 단독샷 이례적 공개

▲ 김정은 국무위원장이 27일 주요간부들에게 저격수보총을 선물하고 사격장에서 저격무기 사격을 한 가운데 김위원장의 딸 주애가 저격총을 조준한 모습을 이례적으로 공개했다.

이미지 확대하기

북한 노동당 9차 대회에서 당 부장으로 승진한 김정은 총비서의 동생 김여정이 당 총무부장을 맡은 것으로 확인됐습니다.조선중앙통신은 오늘(28일) 김정은 총비서가 당 중앙위원회 본부에서 주요 지도간부들과 군사 지휘관을 만나 국방과학원이 새로 개발 생산한 신형저격수소총을 선물로 수여했다고 보도했습니다.통신은 선물을 수여 받은 김여정을 '당중앙위원회 총무부장'이라고 언급했습니다.앞서 당 선전선동부 부부장으로 각종 대외 메시지를 내며 '김정은의 입' 역할을 해온 김 부장은 당대회 기간인 지난 23일 장관급인 노동당 부장에 올랐습니다.당시 북한 매체들은 그가 어떤 전문부서의 부장을 맡았는지는 언급하지 않았는데 총무부를 책임지게 됐다는 점이 처음 공개된 것입니다.노동당 총무부는 총비서인 김정은의 방침을 전 당조직에 전파하는 데 핵심적인 역할을 하는 부서로 알려졌습니다.총비서의 지시와 당의 방침 등을 배포하고 총괄 관리하며 집행 상황도 관리합니다.당내 모든 문서의 실무적 관리도 총무부에서 맡고 있는 것으로 알려졌습니다.김정은의 지시를 전당에 하달하는 핵심 길목을 쥐게 된 만큼 김여정의 당내 장악력과 권한은 더욱 커졌을 것으로 관측됩니다.(사진=조선중앙통신, 연합뉴스)