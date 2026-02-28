트럼프, '국민감시·자율무기 거부' 앤트로픽 '위험기업'으로 지정

▲ 앤트로픽

도널드 트럼프 미국 대통령이 모든 연방기관에 AI 즉 인공지능 '클로드' 개발사인 앤트로픽의 기술 사용을 중단하라고 지시했습니다.미 국방부가 AI의 군사적 활용 범위를 전면 개방하라고 요구했지만, 앤트로픽이 양심상의 이유를 들어 이를 거부하면서 불거진 양측 간 갈등이 격화하는 양상입니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 27일 SNS에 글을 올려 "미 연방정부의 모든 기관에 앤트로픽 기술 사용을 즉각 중단할 것을 지시한다"고 밝혔습니다.이는 사실상 앤트로픽을 '국가안보에 대한 공급망 위험' 기업으로 지정하는 조치입니다.그는 "급진 좌파적 '워크'(woke·진보적 가치를 강요하는 행위에 대한 비판적 용어) 기업이 미군의 전쟁 수행 방식을 좌지우지하도록 두지 않겠다"며 "좌파 광신도들이 전쟁부를 강압적으로 굴복시켜 헌법 대신 자신들의 이용약관을 따르도록 강요했다"고 주장했습니다.이어 "이는 미국 국민의 생명과 국가 안보를 위태롭게 하는 행위"라고 비판했습니다.다만 국방부 등이 앤트로픽 제품을 광범위하게 사용 중인 점을 고려해 6개월의 단계적 중단 기간을 두기로 했습니다.트럼프 대통령은 "이 기간 동안 정신을 차리고 협조하는 것이 좋을 것"이라며, "그렇지 않다면 대통령 권한을 총동원해 그들이 따르도록 할 것이고, 중대한 민·형사상 결과가 뒤따를 것"이라고 위협했습니다.클로드는 현재 미군 기밀 시스템에서 사실상 유일하게 활용할 수 있는 AI로, 미 국방부는 향후 클로드를 '합법적인 모든 용도'에 제한 없이 사용하겠다는 입장입니다.하지만 앤트로픽은 자국민을 대상으로 한 대규모 감시나 완전 자율무기에는 자사 모델을 사용해선 안 된다며 맞서고 있습니다.다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자는 성명을 통해 "양심상 도저히 수용할 수 없다"며 국방부의 기술 무제한 사용 요구를 공개 거부한 상태입니다.트럼프 대통령의 SNS 발표 직후 피트 헤그세스 국방장관은 후속 조치로서 앤트로픽을 '국가안보 공급망 위험' 기업으로 지정한다고 밝혔습니다.이는 즉시 효력을 가지며, 미군과 사업을 하는 계약업체·공급업체·파트너는 앤트로픽과 상업 활동을 할 수 없다고 강조했습니다.다만 트럼프 대통령이 밝힌 대로 향후 6개월간은 대체 서비스 전환을 위해 기존 계약 범위 내 서비스 제공이 유지된다고 설명했습니다.그는 "전쟁부는 국가 방위를 위한 모든 합법적 목적에 앤트로픽의 모델에 완전하고 제한 없는 접근권을 가져야 한다"고 거듭 강조했습니다.