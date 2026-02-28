송성문, MLB 시범 경기 '2경기 연속 안타'…출루율 0.417

▲ 샌디에이고 파드리스의 내야수 송성문

메이저리그(MLB) 샌디에이고 파드리스의 내야수 송성문이 시범 경기에서 2경기 연속 안타를 쳤습니다.샌디에이고는 오늘(28일) 미국 애리조나주 스코츠데일의 솔트리버 필즈에서 열린 MLB 시범 경기 콜로라도 로키스와 경기에서 2대3으로 졌습니다.8번 타자 3루수로 선발 출전한 송성문은 3타수 1안타에 1득점과 삼진 1개를 기록했습니다.어제 신시내티 레즈와 경기에서 2타수 1안타, 볼넷 2개의 성적을 낸 송성문은 이틀 연속 안타를 생산하며 MLB 무대 연착륙에 대한 기대감을 키웠습니다.송성문의 올해 시범 경기 타율은 0.222(9타수 2안타)가 됐습니다.타율은 높은 편이 아니지만 출루율은 어제 세 차례 출루한 덕에 0.417에 이릅니다.송성문은 0대0이던 3회 선두 타자로 나와 콜로라도 두 번째 투수 후안 메히아의 5구째 시속 144㎞ 커터를 받아쳐 우전 안타를 만들었습니다.이후 후속 타자들의 볼넷이 이어지며 3루까지 진출한 송성문은 매니 마차도의 외야 희생 플라이로 홈에 돌아왔습니다.송성문은 5회 삼진, 7회 내야 땅볼로 공격 기회를 마쳤습니다.시범 경기 전적 3승 5패가 된 샌디에이고는 내일(3월 1일) 시애틀 매리너스를 상대합니다.뉴욕 메츠의 배지환은 세인트루이스 카디널스와 경기에 교체 출전했지만 3타수 무안타, 삼진 1개에 그쳤습니다.시범 경기 타율은 0.111(9타수 1안타)을 기록 중입니다.경기에서는 메츠가 14대3으로 크게 이겼습니다.(사진=키움 히어로즈 제공, 연합뉴스)