[단독] '약물 연쇄사망' 추가 범행 정황…20대 남 참고인 조사

▲ 약물 남성 연쇄사망 사건 피의자 김 모 씨

'모텔 약물 연쇄 사망' 사건 피의자 김 모 씨가 지난해 10월 20대 남성 A 씨를 상대로 유사 범행을 저지른 정황이 추가 포착된 가운데 경찰이 A 씨로부터 당시 상황과 관련한 진술을 확보한 것으로 확인됐습니다.SBS 취재를 종합하면, 서울 강북경찰서는 최근 A 씨를 참고인 신분으로 불러 조사했습니다.더불어민주당 양부남 의원이 소방청으로부터 받은 자료 등에 따르면 A 씨는 지난해 10월 25일 서울의 한 식당에서 김 씨와 함께 식사를 하던 중 갑자기 쓰러졌습니다.과거 김 씨의 신고 내역과 동일한 휴대전화 번호로 걸려온 119 신고 녹취록에서 신고자는 "연인 관계"라며 "화이트 와인을 하나 마시다 갑자기 쓰러졌다"라고 설명했습니다.A 씨는 당시 의식이 저하되고 말투가 어눌한 상태로 발견돼 병원으로 옮겨졌습니다.김 씨의 휴대전화 포렌식 등을 거치며 이 같은 사실을 확인한 경찰은 김 씨가 지난해 12월 이후 약물이 든 음료로 남성 2명을 잇달아 숨지게 하고 1명의 의식을 잃게 한 정황이 수사 과정에서 드러난 만큼, A 씨를 상대로도 유사 범행을 시도했던 게 아닌지 의심하고 있습니다.김 씨의 추가 범행을 수사 중인 경찰은 앞서 지난달 24일 강북구 수유동 노래방에서 30대 남성이 쓰러진 채 발견된 사건에 대해서도 입건 전 조사를 진행하고 있습니다.김 씨는 혐의를 부인했지만 살인과 마약류관리법위반 등 혐의로 지난 19일 검찰에 구속송치됐는데, 추가 피해 사실이 확인될 경우 김 씨의 최초 범행 시기는 앞당겨지게 됩니다.경찰은 김 씨의 추가 범행 정황에 대한 물증 확보에 주력하고 있습니다.