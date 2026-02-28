"잘못 없다" 선 긋기…클린턴-엡스타인 의혹 재점화

▲ 공개된 엡스타인과 빌클린턴 사진

빌 클린턴 전 미국 대통령이 "난 잘못한 것이 없다"며 미성년자 성착취범 제프리 엡스타인과 자신의 관계를 둘러싼 의혹을 부인했습니다.클린턴 전 대통령은 현지시간으로 어제(27일) 뉴욕주 자택 인근에서 진행된 연방 하원 감독위원회의 비공개 조사에 앞서 엑스를 통해 공개한 사전 모두발언에서 "나는 엡스타인이 저지른 범죄에 대해 전혀 알지 못했다"고 말했습니다.또 "나는 아무것도 보지 못했고, 잘못한 것도 없다"고 밝혔습니다.클린턴 전 대통령은 "가정폭력이 있는 집에서 자란 사람으로서, 그가 무슨 짓을 하고 있는지 약간의 짐작이라도 있었다면 그의 비행기에 타지 않았을 뿐 아니라 오히려 그를 직접 신고하고 그의 범죄에 정의 실현을 요구했을 것"이라고 말했습니다.이어 "우리는 여기까지 오게 된 것은 그가 모두에게서 오랫동안 그토록 잘 숨겨왔기 때문"이라며 "2008년 그가 유죄를 인정하며 진실이 드러났을 즈음에는 나는 이미 그와의 교류를 오래전에 끊은 상태였다"고 설명했습니다.클린턴 전 대통령은 이번 사안으로 전날 의회 비공개 증언대에 선 배우자 힐러리 클린턴 전 미 국무장관에 대해서도 "그녀는 엡스타인과 아무 관련이 없다. 심지어 그를 만난 기억조차 없다. 그와 여행을 한 적도, 그의 사유지를 방문한 적도 없다"고 강조했습니다.클린턴 전 대통령은 지난해 12월 법무부가 공개한 엡스타인 사건 문건에서 엡스타인의 과거 연인이자 공범인 길레인 맥스웰과 함께 실내 수영장에서 수영을 즐기거나, 얼굴이 가려진 한 여성의 허리 쪽에 팔을 두른 채 친밀한 자세로 앉은 사진 등이 공개됐습니다.다른 여성과는 욕조에 함께 들어가 있는 모습도 사진에 담겼습니다.법무부는 클린턴 전 대통령의 온수 욕조 사진 중에서 얼굴이 가려진 사람은 엡스타인의 성범죄 피해자라고 밝힌 바 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)