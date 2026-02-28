미 국방부-앤트로픽 갈등에 오픈AI '중재' 움직임…머스크는 비난

▲ 'AI 군사무기화' 미 국방부와 앤트로픽 충돌이 심화되고 있다.

인공지능 AI 모델의 '군사활용'을 둘러싼 미국 국방부와 앤트로픽의 갈등이 파국으로 치닫는 가운데 경쟁사인 오픈AI와 xAI가 상반된 행보를 보이고 있습니다.AP통신과 월스트리트저널 등 외신에 따르면 샘 올트먼 CEO가 이끄는 오픈AI는 업계 공통의 가이드라인을 모색하며 중재자 역할을 자처하고 나선 반면 머스크 xAI CEO는 트럼프 행정부의 편에 서서 앤트로픽을 원색적으로 비판했습니다.올트먼 CEO는 직원들에 메모를 보내 "사태를 진정시키기 위해 노력하고자 한다"며 '대규모 감시와 자율무기 사용금지' 등 앤트로픽이 고수하는 원칙을 유지한 채 국방부와 협상할 방침임을 밝혔습니다.그는 메모에서 "우리는 기술적 안전장치를 구축하고 인력을 배치해 시스템이 제대로 작동하도록 보장할 것"이라며 "만약 우리가 성공한다면 다른 AI 연구소들에게도 통할 수 있는 길이 될 것"이라고 설명했습니다.그는 "우리는 오랫동안 AI가 대규모 감시나 자율 살상 무기에 사용돼서는 안 되며 고위험 결정에는 반드시 인간이 개입해야 한다고 믿어왔다. 이는 우리의 주요 금기"라고 강조했습니다.그는 CNBC와 인터뷰에서도 "앤트로픽과 의견 차이는 있지만 그들을 기업으로서 대체로 신뢰하며 그들의 안전 문제 우려가 진심이라고 생각한다"며 앤트로픽에 동조하는 발언을 했습니다.다만 그는 "민간 기업이 민주적으로 선출된 미국 정부보다 더 강력한 권한을 가질 수는 없다고 생각한다"며 국방부 측 우려에도 일부 공감한다는 입장을 취했습니다.반면 머스크 CEO는 국방부와 밀착하는 태도를 보이며 앤트로픽을 비난했습니다.그는 SNS 엑스에서 에밀 마이클 국방부 연구공학 담당 차관의 글을 공유하면서 "앤트로픽은 서구 문명을 증오한다"고 주장했습니다.마이클 차관은 공유된 글에서 앤트로픽이 자체 제정한 'AI 모델 헌법'의 예전 판에 "어떠한 비서구 문화 전통에 대해서도 해롭거나 불쾌하게 여겨질 가능성이 낮은 응답을 선택하라"는 항목이 있었다고 지적했습니다.xAI의 모델 '그록'은 최근 국방부의 '모든 합법적 사용' 요구를 전면수용하면서 기존에는 앤트로픽만 보유하고 있었던 기밀 환경 사용 승인을 얻어냈습니다.그러나 정부 내에서는 그록의 안전성에 대한 우려가 제기되고 있는 것으로 전해졌습니다.