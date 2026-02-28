스페이스X 이르면 3월 IPO절차 개시…"기업가치 2천500조 원 목표"

▲ 스페이스X

일론 머스크의 우주항공 기업 스페이스X가 이르면 3월 미국 증권거래위원회에 비공개 상장 예비서류를 제출한다고 블룸버그 통신이 소식통을 인용해 보도했습니다.최근 인공지능 스타트업 xAI를 인수해 몸집을 키운 스페이스X는 이번 기업공개(IPO)를 통해 1조 7천500억 달러, 우리 돈 2천5여조 원의 기업가치를 인정받으려는 것으로 알려졌습니다.성공적으로 IPO를 마칠 경우 엔비디아, 애플, 마이크로소프트, 알파벳, 아마존과 함께 세계에서 가장 기업가치가 높은 상장 기업 중 하나로 이름을 올릴 전망입니다.스페이스X는 IPO로 최대 500억 달러를 조달할 수 있을 것으로 예상됩니다.종전 IPO 자금 조달 최대 기록은 2019년 사우디아라비아 국영 석유기업인 아람코가 세웠던 290억 달러입니다.이렇게 확보한 자금은 대형 우주선 스타십과 우주 인공지능(AI) 데이터센터 건설, 달 기지 건설 사업 등에 사용될 예정입니다.상장 목표 시점은 머스크 최고경영자(CEO)가 태어난 달인 6월로 점쳐지고 있지만, 내부 결정과 SEC 비공개 검토 등에 따라 일정이 변경될 가능성도 있습니다.상장 주관사로는 뱅크오브아메리카(BoA)와 골드만삭스, JP모건 체이스, 모건스탠리 등을 검토 중인 것으로 알려졌습니다.스페이스X는 위성 기반 인터넷 사업인 '스타링크', 우주발사체 사업 등을 벌이고 있으며, 매출의 50∼70%는 스타링크를 통해 얻고 있습니다.지난해 기준 약 150억∼160억 달러의 매출, 80억 달러의 이익을 낸 것으로 알려졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)