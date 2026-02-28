다음달 BTS 광화문 공연에 경복궁도 문 닫는다…"휴궁 예정"

▲ 22일 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 외국인 관광객들이 오는 3월 3년 9개월 만에 '완전체'로 돌아오는 그룹 방탄소년단(BTS)의 컴백을 알리는 홍보물을 기념촬영하고 있다.

다음 달 서울 광화문 일대에서 열리는 그룹 BTS의 공연으로 경복궁도 하루 문을 닫습니다.국가유산청 궁능유적본부는 BTS 공연이 열리는 3월 21일 토요일에 경복궁이 휴궁할 예정이라고 밝혔습니다.평소 경복궁은 주말에 문을 열고, 화요일이 공식 휴궁일입니다.BTS는 다음 달 20일 정규 5집 '아리랑'을 내고, 다음 날인 21일 저녁 광화문 광장 일대에서 컴백 기념 라이브 공연을 할 예정입니다.공연은 온라인 동영상 서비스 넷플릭스를 통해 전 세계에 생중계됩니다.BTS는 경복궁을 배경으로 광화문과 월대를 지나 광장 북쪽에 설치한 무대에 올라 팬들과 만나는 방안을 논의 중인 것으로 알려졌습니다.이번 공연에는 경찰 추산 최대 26만 명의 인파가 몰릴 것으로 예상됩니다.지난 23일 진행한 티켓 예매에는 수많은 팬이 몰리면서 경쟁이 치열했고, 수 분 만에 매진된 것으로 알려졌습니다.광장과 인접한 대한민국역사박물관도 공연이 열리는 토요일에 휴관하며, 세종문화회관은 뮤지컬, 연극, 발레 등 예정된 공연을 잇달아 취소하거나 조정하고 있습니다.경복궁과 붙어 있는 국립고궁박물관도 휴관 여부를 검토하고 있습니다.(사진=연합뉴스)