'29년 보유' 분당 아파트 매물로…'투기용 1주택'도 겨냥

강민우 기자
작성 2026.02.28 06:14
<앵커>

이재명 대통령 부부가 어제(27일) 공동명의로 보유 중인 분당 아파트를 시세보다 낮은 가격에 매물로 내놨다고 밝혔습니다. 부동산 시장 정상화 의지를 직접 보여주겠다는 것인데, 이 대통령은 SNS에서 다주택에 이어 실거주하지 않는 '투기용 1주택'을 겨냥했습니다.

강민우 기자입니다.

<기자>

이재명 대통령이 지난 1998년에 사서 김혜경 여사와 공동명의로 보유하고 있는 경기도 성남시 분당구의 전용면적 164㎡ 아파트를 매물로 내놨습니다.

호가는 시세보다 저렴한 29억 원으로 알려졌습니다.

[경기 성남시 분당구 공인중개사 : (같은 평수가) 지금 31억, 33억 (원에) 나와 있기도 하고요. 한 10% 정도 저렴하게 내놨다고 보입니다.]

강유정 청와대 대변인은 "부동산 시장 정상화의 의지를 국민께 몸소 보여주겠다는 의도"라고 설명했습니다.

청와대 관계자는 "ETF 등 다른 금융 투자에 집을 판 돈을 넣는 게 훨씬 더 이득이라고 이 대통령이 생각한 것으로 보인다"고 해석했습니다.

앞서 국민의힘이 대통령 임기 동안에는 관저에 머무는 만큼 이른바 '똘똘한 한 채'인 분당 아파트를 팔라고 공세를 폈는데, 이에 대한 맞대응인 셈입니다.

이 대통령은 SNS에서는 실거주하지 않으면서 투자·투기 목적으로 1주택을 보유한 이들을 겨냥했습니다.

정책 수단을 총동원해 다주택자는 물론 주거용이 아닌 투자·투기용 1주택자도 보유보다는 매각이 유리한 상황을 만들 거라고 쓴 것입니다.

주거 여부, 주택 수, 가격 수준 등을 세밀하게 따져 통상적 주거는 적극적으로 보호하되 주택을 이용한 투자·투기는 철저히 봉쇄하는 제도를 설계할 거라고도 했습니다.

[이재명 대통령 (신년 기자회견, 지난달 23일) : 그리 바람직하지도 않은 투자·투기용 부동산을 오래 가지고 있다고 세금을 깎아준다? 그거 좀 이상한 것 같아요. 예를 들면….]

이 대통령이 그동안 문제의식을 드러냈던 '비 실거주 1주택자'에 대한 장기보유특별공제와 같은 세제 혜택의 축소 가능성을 시사했다는 해석도 있습니다.

영상취재 : 정상보·이상학, 영상편집 : 장현기, 디자인 : 김예지
