삼성생명, 신한은행에 올 시즌 전승…4강 PO 보인다

▲ 슛 던지는 삼성생명 이해란

여자프로농구 용인 삼성생명이 올 시즌 인천 신한은행 상대 6전 전승을 거두고 4강 플레이오프(PO) 진출에 한발 다가섰습니다.삼성생명은 오늘(27일) 용인실내체육관에서 열린 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 정규리그 홈 경기에서 신한은행을 59대 50으로 완파했습니다.삼성생명은 올 시즌 1라운드부터 마지막 6라운드까지 신한은행에 모두 승리했습니다.14승 13패를 거둔 삼성생명은 3위를 유지했습니다.4강 PO행 티켓을 두고 경쟁하는 5위(12승 15패) 아산 우리은행과 격차를 2승으로 벌렸습니다.이미 꼴찌가 확정된 신한은행은 6승 21패를 기록했습니다.삼성생명은 가와무라 미유키와 이해란을 앞세워 내곽에서 확실한 우위를 보였습니다.골 밑 공략에 애를 먹은 신한은행이 외곽에서도 좀처럼 득점하지 못하면서 두 팀의 격차는 계속 벌어졌습니다.삼성생명은 46-36으로 앞선 채 맞은 4쿼터 초반 강유림의 3점, 이주연의 득점으로 더 달아났습니다.신한은행은 종료 5분여에 김지영과 신이슬의 연속 3점, 그리고 신지현의 레이업 득점으로 44-51, 7점 차까지 따라붙었습니다.그러나 더는 추격하지 못했습니다.삼성생명은 3분여에 이해란의 레이업, 자유투 연속 4득점으로 다시 두 자릿수 격차를 만들었습니다.이해란이 양 팀 최다 24점을 몰아치고 리바운드 9개를 잡아내며 삼성생명 승리에 앞장섰습니다.11점을 올린 가와무라, 12개의 리바운드를 잡아낸 김아름의 활약도 빛났습니다.김아름은 개인 한 경기 최다 리바운드 기록을 경신했습니다.여자프로농구는 이날 경기를 끝으로 2026 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 최종예선 휴식기에 들어갑니다.3월 23일 신한은행과 청주 KB 경기로 리그가 재개됩니다.(사진=WKBL 제공, 연합뉴스)