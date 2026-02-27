낭만의 '무·제 듀오'…"올해도 인천은 강하다"

<앵커>



프로축구 K리그 개막이 하루 앞으로 다가왔는데요. 승격팀 인천은 낭만과 의리의 외국인 듀오 무고사와 제르소를 앞세워, 1부리그에서도 화려한 비상을 준비하고 있습니다.



편광현 기자입니다.



<기자>



2024년 '잔류왕' 인천의 창단 첫 강등이 결정되던 순간, 제르소는 팬들과 함께 뜨거운 눈물을 쏟았고,



[제르소/인천 공격수 (2024년) : 힘든 순간에도 항상 우리를 응원해 주시는 팬들 때문에 울컥했습니다.]



무고사는 이를 악물었습니다.



[무고사/인천 공격수 (2024년) : 내년에 다시 꼭 1부리그로 돌아오겠습니다. 정말 감사해요. 사랑합니다.]



---



그리고 1부리그 팀들의 이적 제안도 뿌리치고, 2부리그 인천의 비상을 이끌었습니다.



제르소가 빠른 발로 그라운드를 휘저으면, 무고사는 '단짝'이 만들어준 기회를 확실하게 마무리했습니다.



이른바 '무제' 듀오의 찰떡 호흡을 앞세운 인천은, 창단 첫 우승을 거두며 강등 1년 만에 1부리그 복귀를 확정했고, 두 자릿수 득점과 도움을 작성한 제르소는 MVP, 20골을 몰아친 무고사는 득점왕의 영예도 누렸습니다.



[무고사/인천 공격수 : 골을 넣는 건 제 피에 흐르는 본능이에요. DNA 같은 거죠.]



[제르소/인천 공격수 : MVP 트로피를 2개 만들어서 우리 둘 다 받았어야 돼요.]



무고사와 제르소는 올해는 이청용의 가세로 더욱 막강한 '삼각편대'가 꾸려졌다며, 다시 돌아온 1부리그에서 더 높이 날아오르겠다고 약속했습니다.



[무고사/인천 공격수 : 팬 여러분, 서울과의 개막 경기에 찾아와주세요.]



[제르소/인천 공격수 : 우리는 챔피언처럼 경기할 겁니다.]



[무고사·제르소/인천 공격수 : 인천은 강하다!]



(영상취재 : 양두원, 영상편집 : 박기덕, 디자인 : 황세연)