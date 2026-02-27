뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

블랙핑크 '국중박' · 방탄 '경복궁'…이유 있는 협업

김경희 기자
작성 2026.02.27 20:58 조회수
PIP 닫기
<앵커>

전 세계 아티스트 최초로 유튜브 구독자 1억 명을 돌파한 블랙핑크가 국립중앙박물관과 손잡았습니다. 새 앨범 홍보와 함께 우리 유물의 가치를 전 세계 팬들에게 직접 알리기로 한 건데요.

글로벌시장을 겨냥한 케이팝 그룹이 우리 문화유산에 주목하는 이유를 김경희 기자가 취재했습니다.

<기자>

국립중앙박물관이 블랙핑크의 상징색으로 물들었습니다.

3년 5개월 만에 나온 블랙핑크의 새 앨범을 가장 먼저 감상할 수 있는 공간도 박물관 1층에 마련됐습니다.

전시실에선 블랙핑크 멤버들의 목소리로 해설을 들으며 국보급 유물들을 감상할 수 있습니다.

[금동관음보살좌상 (제니 해설) : 자비와 위엄을 동시에 드러내기 위한 조형 언어처럼 느껴집니다.]

[백자 달항아리 (로제 해설) : 오늘날 달항아리는 한국 예술의 미학적 감수성을 대표하는 상징으로 여겨집니다.]

관람객들은 케이팝 그룹의 새로운 시도를 크게 반겼습니다.

[김효진/제주 삼양초등학교 : 좋아하는 가수가 설명해주니까 너무 좋고 좀 더 관심을 갖게 된 것 같아요.]

[레안느 팔라르·위고 팔라르/프랑스 관광객 : 이런 시도는 전 세계 팬은 물론, 이 분야를 잘 모르는 이들에게 한국 예술을 소개하는 계기가 될 거라고 봅니다.]

이번 협업은 블랙핑크의 제안으로 이뤄졌습니다.

[박상미/YG 엔터테인먼트 마케팅 그룹 리더 : 국내 팬들뿐만 아니라 외국인들에게도 문화유산을 같이 공유하면서 블랙핑크의 음악도 같이 알릴 수 있는 기회가 되지 않을까….]

방탄소년단도 새 앨범 홍보에 우리 문화유산을 적극 활용할 예정입니다.

다음 달 21일 컴백 공연에서 경복궁부터 광화문까지 이른바 '왕의 길'을 걸어 나오며, 케이팝 제왕의 이미지를 강조하는 동시에 우리 문화유산의 아름다움을 전 세계에 전할 계획입니다.

[유홍준/국립중앙박물관장 (2월 23일 관훈토론회) : 참 신기할 정도로 우리 전통문화가 갖고 있는 에센스를 낚아채 가지고서 그 안에서 풀어내는 솜씨는….]

'케데헌' 열풍 등으로 우리 문화유산의 저력과 인기가 입증된 상황에서, 이를 전면에 내세운 문화 마케팅은 더욱 활발해질 전망입니다.

(VJ : 오세관, 영상편집 : 김진원, 영상출처 : 관훈클럽TV)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김경희 기자 사진
김경희 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지