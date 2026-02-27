포르쉐 운전자 구속…목격자 "까만 차가 갑자기 질주"

<앵커>



프로포폴을 잔뜩 싣고 있던 포르쉐 차량이 그제(25일)밤 한강공원으로 추락한 사건 전해 드렸는데요. 당시 운전대를 잡았던 30대 여성이 약물 운전 등의 혐의로 오늘 구속됐습니다.



권민규 기자가 취재했습니다.



<기자>



털옷을 뒤집어쓴 여성이 휠체어에 탄 채 법원으로 들어섭니다.



차 안에 수면마취제, 프로포폴과 주사기를 잔뜩 싣고 약물 운전을 하다 사고를 낸 30대 여성 A 씨입니다.



[A 씨/피의자 : (프로포폴과 주사기 어디서 구하셨나요?) …….]



어젯밤 마약류 소지와 약물 운전 혐의로 구속영장이 청구됐고, 법원은 증거인멸과 도망의 염려가 있다며 영장을 발부했습니다.



A 씨는 지난 25일 밤 서울 반포대교에서 약물에 취한 상태로 포르쉐 SUV를 몰다가, 가드레일을 들이받고 20미터 아래 한강공원으로 떨어졌습니다.



그 과정에서 강변북로를 달리던 벤츠 차량도 덮쳐 40대 남성 운전자가 병원 치료를 받았습니다.



A 씨도 다쳤지만, 부상 정도가 심하지는 않은 걸로 알려졌습니다.



A 씨는 경찰에 "강남에 있는 병원에서 수면마취 시술을 받았고, 정신과 약물도 복용한 상태에서 운전대를 잡았다"고 진술한 것으로 전해졌습니다.



경찰은 A 씨가 사고를 내기 전 반포대교 한가운데 잠시 멈춰 있다가 갑자기 속도를 올려 출발했다는 목격자 진술도 살펴보고 있습니다.



[허재희/목격자 : 반포대교 처음 건너는 시작점부터는 그 3차로 차선에 좀 차가 밀려있더라고요. 중간에 오다 보니까 그 까만 차가 그때 막 출발하는 거예요. 굉장히 세게 달리는 거 같아요.]



A 씨 신병을 확보한 경찰이 프로포폴을 제공한 의료기관에 대해서도 수사에 착수할 예정인 가운데, 대한의사협회는 의료용 마약류의 사적 오남용과 불법 유통은 허용될 수 없다며 엄정한 수사를 촉구했습니다.



