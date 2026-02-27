뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

포르쉐 운전자 구속…목격자 "까만 차가 갑자기 질주"

권민규 기자
작성 2026.02.27 20:38 조회수
PIP 닫기
<앵커>

프로포폴을 잔뜩 싣고 있던 포르쉐 차량이 그제(25일)밤 한강공원으로 추락한 사건 전해 드렸는데요. 당시 운전대를 잡았던 30대 여성이 약물 운전 등의 혐의로 오늘 구속됐습니다.

권민규 기자가 취재했습니다.

<기자>

털옷을 뒤집어쓴 여성이 휠체어에 탄 채 법원으로 들어섭니다.

차 안에 수면마취제, 프로포폴과 주사기를 잔뜩 싣고 약물 운전을 하다 사고를 낸 30대 여성 A 씨입니다.

[A 씨/피의자 : (프로포폴과 주사기 어디서 구하셨나요?) …….]

어젯밤 마약류 소지와 약물 운전 혐의로 구속영장이 청구됐고, 법원은 증거인멸과 도망의 염려가 있다며 영장을 발부했습니다.

A 씨는 지난 25일 밤 서울 반포대교에서 약물에 취한 상태로 포르쉐 SUV를 몰다가, 가드레일을 들이받고 20미터 아래 한강공원으로 떨어졌습니다.

그 과정에서 강변북로를 달리던 벤츠 차량도 덮쳐 40대 남성 운전자가 병원 치료를 받았습니다.

A 씨도 다쳤지만, 부상 정도가 심하지는 않은 걸로 알려졌습니다.

A 씨는 경찰에 "강남에 있는 병원에서 수면마취 시술을 받았고, 정신과 약물도 복용한 상태에서 운전대를 잡았다"고 진술한 것으로 전해졌습니다.

경찰은 A 씨가 사고를 내기 전 반포대교 한가운데 잠시 멈춰 있다가 갑자기 속도를 올려 출발했다는 목격자 진술도 살펴보고 있습니다.

[허재희/목격자 : 반포대교 처음 건너는 시작점부터는 그 3차로 차선에 좀 차가 밀려있더라고요. 중간에 오다 보니까 그 까만 차가 그때 막 출발하는 거예요. 굉장히 세게 달리는 거 같아요.]

A 씨 신병을 확보한 경찰이 프로포폴을 제공한 의료기관에 대해서도 수사에 착수할 예정인 가운데, 대한의사협회는 의료용 마약류의 사적 오남용과 불법 유통은 허용될 수 없다며 엄정한 수사를 촉구했습니다.

(영상편집 : 김윤성, 디자인 : 최재영·이준호)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
권민규 기자 사진
권민규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지