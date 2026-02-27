뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'은마 아파트 화재', 숨진 여학생이 119 최초 신고·구조 요청

손기준 기자
작성 2026.02.27 18:09 조회수
'은마 아파트 화재', 숨진 여학생이 119 최초 신고·구조 요청
▲ 은마아파트 화재

지난 24일 아침에 벌어진 서울 강남구 은마아파트 화재의 최초 신고자는 화마로 숨진 10대 여학생 김 모 양으로 확인됐습니다.

양부남 더불어민주당 의원이 소방청으로부터 제출받은 119 신고 통화 녹취록에 따르면 최초 신고는 24일 아침 6시 18분에 접수됐습니다.

숨진 김 양으로 보이는 신고자는 당시 신고에서 "지금 불났어요"라고 말한 뒤, 정확히 어디인지를 묻는 소방관의 질문에 "대치동", "은마아파트"라고 답합니다.

이어 정확한 동과 호수를 묻는 질문엔 "몇 동이지, 어떡해요. 죽으면 어떡해요. 숨이 안 쉬어져 어떡해요"라며 불안감을 호소했습니다.

동·호수를 말한 뒤엔 "그냥 너무 불이 너무 커요, 빨리 와주세요"라며 빠른 구조를 호소했습니다.

이후 아침 6시 20분쯤엔 김 양의 가족으로 보이는 신고자가 "언니는 어떡해", "저랑 딸 1명 지금 있어요. 아주 빨리 와주세요"라며 도움을 요청하는 긴박한 상황이 이어졌습니다.

당시 소방당국은 화재 발생 약 1시간 10분 만에 불을 완전히 껐지만, 김 양은 안타깝게도 목숨을 잃었습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
손기준 기자 사진
손기준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지