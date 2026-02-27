"하정우 캐스팅 순간, 활력 돌았다…'건물주' 감독·작가가 말한 관전 포인트

이미지 확대하기

'대한민국에서 건물주 되는 법' 임필성 감독과 오한기 작가가 19년 만에 TV드라마로 복귀하는 하정우가 캐스팅된 순간과 그와의 작업 소감을 밝혔다.3월 14일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법'은 빚에 허덕이는 생계형 건물주가 목숨보다 소중한 가족과 건물을 지키기 위해 가짜 납치극에 가담하며 벌어지는 서스펜스를 그린다. 하정우, 임수정, 김준한, 정수정, 심은경이 출연하는 화려한 캐스팅 라인업으로 방영 전부터 기대를 높이고 있다.감독, 작가의 면면도 색다르다. 영화 '남극일기', '헨젤과 그레텔', '페르소나'를 연출한 임필성 감독과 제7회 젊은작가상을 수상한 주목받는 소설가 오한기 작가가 첫 드라마 작품으로 만나 새로운 시너지를 만들어냈다. 작품의 기획 의도부터 캐릭터를 완성해 간 배우들과의 작업 과정까지, 임필성 감독과 오한기 작가가 직접 밝혔다.먼저 오한기 작가는 '대한민국에서 건물주 되는 법' 제목에 대해 "아이러니"라고 표현했다. 그는 "이 드라마는 건물주가 되는 법에 대한 이야기가 아니라, 대한민국 국민이라면 모두가 염원하는 건물주가 됐지만 오히려 인생이 꼬이는 사람의 이야기다. 그래서 주인공인 기수종을 어디에나 있을 법한 평범한 가장으로 설정했다. 건물주로 살기 위해 버둥거리는 그의 모습에 시청자들이 좀 더 공감할 수 있을 거라고 생각했다"고 밝혔다.이어 기수종 역에 하정우가 캐스팅된 순간을 떠올리며 "비로소 작품이 본격적으로 시작된다는 느낌이 들었고, 묘한 활력이 돌았다. 처음부터 그를 염두에 두고 대본을 쓴 것이 아닐까 싶을 정도로 완벽하게 맞아떨어졌다"라고 전했다.임필성 감독은 연출 주안점에 대해 "기수종이 벌인 가짜 납치극이 점점 예측하지 못한 방향으로 커지고, 인물들의 욕망이 뒤얽혀 수습하려 할수록 더 꼬이는 상황이 발생한다. 그 과정에서의 서스펜스와 블랙코미디의 톤을 조화롭게 담아내도록 고민했다"라고 말하며, "배우들과 적극적으로 소통하면서, 작품 안에서 물 흐르듯이 스토리와 캐릭터의 매력을 전달하는데 중점을 뒀다"라고 덧붙였다.배우들의 연기 열전은 주목해야 할 관전포인트로 꼽힌다. 임필성 감독은 "하정우 배우는 '건물주'의 중심이다. 그가 아닌 기수종을 상상할 수 없을 정도로 최선을 다해 작품에 임해 주었고, 영화 두 편 이상을 함께한 듯한 전우애를 느끼게 됐다"라고 전했다. 기수종의 아내 김선 역의 임수정에 대해서는 "굉장히 복잡다단한 캐릭터를 최고의 연기력으로 표현해 줬다. 현실의 잔인함에 부딪힌 엄마 김선을 당차고 세심하게 그려내며 작품에 힘을 불어넣어 줬다"라고 말했다.또한 '건물주'의 핵심 갈등을 형성하는 인물 민활성 역의 김준한에 대해서는 "연민과 미움을 동시에 느끼게 하는 입체적 캐릭터를 창조했다. 시청자들에게 큰 재미를 주는 캐릭터가 될 것"이라고 말했다. 민활성의 아내 전이경 역의 정수정에 대해서는 "극 중후반부에 예상을 뛰어넘는 파워풀한 연기를 선보였다. 엄청난 변신과 깊이를 기대하게 만드는 배우"라고 칭찬을 더했다. 또 메인 빌런 요나 역의 심은경을 만난 것은 "행운"이라고 표현하면서, "요나의 미스터리함, 천진난만한 사악함을 매력적으로 빚어냈다"라고 기대를 당부했다.마지막으로 임필성 감독과 오한기 작가는 관전포인트에 대해 "평범한 가장 기수종이 자신의 작은 건물을 지키려 고군분투하며 온갖 예상할 수 없는 상황에 맞닥뜨린다. 다음 회를 예측하기 힘든 전개, 최고의 배우들이 펼치는 멋진 연기, 인물들의 선택이 빚어내는 흥미로운 여정을 지켜봐 달라"라고 전했다.'대한민국에서 건물주 되는 법'은 3월 14일 토요일 밤 9시 10분 첫 방송된다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)