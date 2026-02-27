[자막뉴스] "징병 거부 확산"에 푸틴의 '묘안'…"아니 왜 중국인을!" 중국도 '버럭'

러시아가 러시아에 장기 체류 허가를 신청하는 외국인 남성에게 최소 1년 군 복무 계약을 요구하는 규정을 전격 시행해 논란입니다.



주러 중국 총영사관도 러시아에 머무는 자국민에게 주의를 당부하고 나섰습니다.



중국 주블라디보스토크 총영사관은 현지시간 22일 러시아 장기 거주 허가 신청 관련 새로 생긴 규정을 안내하고 중국 국민에게 주의를 당부하는 공지를 올렸습니다.



총영사관에 따르면 러시아 정부는 2025년 11월 5일 대통령령에 따라 외국인 장기 거주 허가 절차를 일부 변경했습니다.



새 규정은 만 18~65세 외국인 남성이 장기 거주 허가를 신청할 경우 러시아 군대나 러시아 연방 긴급상황부 구조 군사부대에서 최소 1년 복무하도록 했습니다.



이 규정은 장기 거주 허가 신청자 중 임시 거주 허가를 받고 최소 1년 이상 러시아에 체류한 경우, 부모나 자녀가 러시아 시민권자이면서 러시아에 거주하는 경우 등을 대상으로 하고 있습니다.



이 소식은 중국 포털에서 5백만 회 이상의 조회 수를 기록하며 높은 관심을 모았습니다.



일부 네티즌은 "러시아에 일하러 갔다가 전쟁터로 보내지는 것 아니냐", "사실상 외국인 징병 정책이다" 등의 반응을 보였습니다.



또 다른 이용자는 "바이칼호를 보러 가고 싶었지만 목숨이 더 중요하다"고 말하기도 했습니다.



다만 이번 새 규정은 관광이나 유학 같은 단기 체류에는 적용하지 않는 것으로 알려졌습니다.



외신들은 이번 규정 개정을 놓고 러시아가 자국민만으로 병력을 충원하기 어려운 상황에 놓였다고 분석하기도 했습니다.



프랑스 르 몽드는 러시아가 전쟁 장기화로 매달 수만 명의 신규 병력을 확보해야 해 징병 방식을 다양화하고 있다며, 일부는 사실상 강제 동원에 가까운 형태로 변화하고 있다고 짚었습니다.



