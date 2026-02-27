변요한♥티파니 영, 오늘(27일) 법적 부부 됐다…"혼인신고 마쳐"

배우 변요한과 그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 티파니 영이 혼인신고를 마치고 법적 부부가 됐다.



27일 변요한의 소속사 팀호프는 "배우 티파니 영과 변요한은 오늘 서로에 대한 깊은 신뢰와 사랑을 바탕으로 혼인신고를 마쳤다"라고 밝혔다.



이어 소속사는 "계속되는 소식으로 혹여 피로감을 느끼실까 조심스러운 마음도 있으나, 두 배우는 늘 큰 사랑으로 지켜봐 주신 팬들께 가장 먼저 소식을 전하고 싶다는 뜻을 전해왔으며, 이를 존중해 이렇게 알려드린다"라고 덧붙였다.



혼인신고는 마쳤으나 두 사람의 결혼식 계획은 미정이다. 소속사는 "현재는 구체적인 시간이나 장소 등 확정된 내용은 없으며, 향후 가족들을 모시고 감사의 마음을 나누는 예배 형식의 간소한 결혼식을 조심스럽게 고려하고 있는 단계"라고 설명했다.



그러면서 소속사는 "삶의 새로운 여정을 시작하는 두 사람은 그동안 보내주신 응원과 사랑을 기억하며, 더욱 성숙한 모습으로 보답하고자 한다"며 "보내주신 관심에 진심으로 감사드리며, 두 사람이 사랑 안에서 단단히 걸어갈 수 있도록 따뜻하게 지켜봐 주시길 부탁드린다"고 당부했다.



변요한과 티파니 영은 지난해 12월 결혼을 전제로 진지하게 교제 중임을 밝혔다. 두 사람은 디즈니플러스 오리지널 시리즈 '삼식이 삼촌'에 함께 출연한 것을 계기로 연인으로 발전했다.



강선애 기자



