"미 국방부, 중 전산망 침투용 AI 무기 개발 착수"

▲ 미국과 중국

미국 국방부가 중국과의 잠재적 군사 충돌에 대비해 인공지능(AI)을 활용한 사이버 공격·정찰 체계 구축에 나섰습니다.중국의 전력망과 공공 인프라, 통신·데이터 네트워크의 취약 지점을 자동 탐지해 유사시 군사 작전 계획에 반영하겠다는 구상입니다.현지시간 27일 영국 파이낸셜타임스(FT)가 복수의 소식통을 인용해 보도한 내용에 따르면, 미 국방부는 주요 AI 기업들과 중국의 핵심 인프라 전산망을 대상으로 자동화된 정찰을 수행하는 시스템 구축을 논의 중입니다.AI를 활용해 중국의 취약점을 파악하고, 이를 전쟁 계획에 반영하겠다는 이 구상은 분쟁 발발 시 미군의 침투력을 크게 강화할 것이라고 소식통들은 전했습니다.미국은 이미 강력한 사이버 첩보 역량을 보유하고 있지만 AI를 접목해 취약점 탐색 속도와 범위를 대폭 확대하려는 것으로 전해집니다.미국 중앙정보국(CIA)에서 중국 분석 책임자로 일했던 데니스 와일더는 "이 시스템은 마치 밤에 돌아다니는 도둑이 잠기지 않은 집을 찾을 때까지 여러 집의 현관문을 하나하나 열어보는 것과 같다"면서 "해킹 효율성을 기하급수적으로 높일 수 있다"고 평가했습니다.이번 중국 대상 AI 사이버 구상에 어떤 기업이, 어떤 범위까지 참여할지는 아직 확정되지 않았습니다.앞서 오픈AI와 앤트로픽, 구글, xAI 등 AI 기업들이 미 정부와 군사·사이버·안보 분야 협력을 위한 총 2억 달러(약 2천900억 원) 규모의 계약을 체결한 바 있습니다.미 국방부가 기술 기업에 광범위한 AI 기술 접근권과 운용 재량을 요구하면서 갈등도 빚어지고 있습니다.AI '클로드' 개발사인 앤트로픽은 자국민을 대상으로 한 대규모 감시나 완전 자율무기에는 자사 모델을 사용해서 안 된다면서 미 국방부의 무제한 AI 사용 요구에 반기를 들었습니다.미 국방부는 앤트로픽과의 협상이 최종 결렬될 경우 클로드를 국방부 업무에서 배제하는 강제 조치를 취하겠다고 경고한 상태입니다.