연준의 반격…"파월 소환장에 법적 대응 중"

▲ 제롬 파월 연준 의장

미국 중앙은행인 연방준비제도(연준·Fed)가 제롬 파월 의장에 대한 미 법무부 수사에 반발해 법적 대응을 진행하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 현지시간 26일(현지시간) 보도했습니다.WSJ에 따르면 연준은 비공개 심리 절차를 통해 법원에 검찰이 파월 의장에게 발부한 소환장 집행을 취소해달라고 요청한 것으로 전해졌습니다.이는 소환장에 응할 의무를 면제받거나 경감하려는 조처로 보이며, 연준 측의 구체적 법리 주장 내용은 아직 알려진 것이 없습니다.사회적 관심도가 높은 수사에서 소환장을 받은 측이 검찰의 요구 내용을 두고 '범위가 지나치게 포괄적'이라거나 '법적 특권에 의해 보호되는 정보가 있다'는 등의 주장을 펴며 법원에 이의를 제기하는 것은 흔히 볼 수 있는 사례라고 WSJ은 짚었습니다.이번 공방은 연방 대배심에 계류된 형사 수사에 적용되는 비밀 유지 준칙 때문에 비공개 상태로 진행되고 있습니다.대배심은 검찰의 기소권 남용을 막고자 일반 시민들이 수사 증거를 검토해 기소 여부를 결정하는 미국의 사법 제도입니다.파월 의장은 작년 6월 의회에서 연준 청사 개보수 문제를 증언한 것과 관련해 올해 1월 법무부로부터 소환장을 받았습니다.도널드 트럼프 대통령은 금리를 낮춰야 한다며 파월 의장을 공개적으로 압박해왔습니다.파월 의장에 대한 법무부의 수사는 연준의 독립성을 둘러싼 우려를 키웠으며 여당인 공화당 내에서도 비판의 목소리가 나왔습니다.연방 상원 은행위원회 소속인 공화당의 톰 틸리스 의원은 파월 의장에 대한 법무부 수사가 해결되기 전까지는 차기 연준 의장으로 지명된 케빈 워시 인준안에 찬성할 수 없다는 입장인 것으로 알려졌습니다.현재 공화당은 인준 지연을 막기 위한 '출구 전략'을 찾고 있다고 WSJ은 전했습니다.트럼프 대통령은 오는 5월 임기가 만료되는 파월 의장의 후임으로 지난달 말 워시를 낙점했습니다.이번 수사를 맡은 제닌 피로 워싱턴DC 검사장은 보수 성향 매체인 폭스뉴스의 진행자 출신으로, 트럼프 대통령의 측근으로 분류되는 인사입니다.피로 검사장은 연준 측이 자료 제출 요청에 계속 답하지 않았던 만큼 소환장 발부는 정당한 조처였다고 강조하고 있습니다.(사진=연합뉴스)