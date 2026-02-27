이 대통령 "지역 균형 발전은 국가 생존 전략…죽을힘 다하고 있다"

▲ 이재명 대통령이 27일 전북 전주시 전북대학교에서 열린 '전북의 마음을 듣다' 타운홀미팅 간담회에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 지역 균형 발전을 강조하며, "국민이 구체적 성과를 느낄 수 있도록 나름대로 죽을힘을 다하고 있다"고 밝혔습니다.이 대통령은 오늘(27일), 전북 전주시 전북대학교에서 열린 '타운홀미팅'에서 "지역 균형 발전은 시혜적인 배려가 아닌 국가 생존 전략"이라고 강조했습니다.그러면서, "수도권에 비해 지방이 차별받고, 또 지방 중에서도 영남과 호남이 갈라져 호남이 차별받은 게 역사적인 사실"이라며 "여기에 '호남도 같은 호남이냐'라며 호남 안에서도 또 전북이 소외되는 등 이른바 '삼중 소외'를 당한다는 게 전북도민의 생각"이라고 언급했습니다.이어 "이런 소외감이 전혀 근거 없는 얘기는 아니다. 저도 전북을 안타깝게 바라보고 있다"고 덧붙였습니다.이 대통령은 "저는 원래 말을 앞세우는 것을 싫어해서 현실적인 준비를 해왔다"며 이날 오전 현대자동차와 정부가 가진 '새만금 로봇·수소·AI 시티 투자 협약식'을 거론했습니다.그러면서, "전북에 매우 중요한 핵심 미래 산업을 유치하게 됐다. 앞으로는 (새만금 지역을) 인공지능 로봇 생산 기지로 만들겠다"고 약속했습니다.(사진=연합뉴스)