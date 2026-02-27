김병기 이틀째 출석…"기회 되면 말씀드릴 자리 마련"

<앵커>



불법 정치자금 수수, 차남 각종 특혜 의혹 등 13가지 혐의의 무소속 김병기 의원이 이틀째 경찰에 출석해 조사를 받고 있습니다. 현장에 나가 있는 취재기자를 연결합니다.



김태원 기자, 김 의원 조사 아직 진행 중인가요?



어제(26일) 14시간 조사를 마치고 귀가한 김병기 의원은 오늘도 오전 10시쯤 출석해 7시간 넘게 조사를 받고 있습니다.



[김병기/무소속 의원 : 계속 성실히 조사를 받겠고요. 조사가 끝난 다음에 기회가 되면 따로 말씀드릴 그런 자리를 마련할 수도 있을 것 같습니다.]



경찰은 어제 조사에서 김 의원을 상대로 차남의 숭실대 편입 문제에 권한을 남용해 직접 개입했는지, 대가성이 있었는지 등을 집중 추궁한 것으로 알려졌는데, 김 의원은 어제 혐의 전반에 대해 부인한 것으로 전해졌습니다.



오늘 조사에서도 같은 취지로 진술할 것으로 예상되는 상황입니다.



김 의원과 가족을 둘러싼 의혹이 13가지에 달하는 만큼 오늘 조사가 밤늦게까지 이어지고, 추가 조사도 있을 거라는 전망이 나오고 있습니다.



지난 2020년 총선을 앞두고 김 의원 부인이 전 동작구 의원 2명으로부터 불법 정치자금 3천만 원을 받았다가 돌려줬다는 의혹, 배우자의 동작구의회 법인카드 사적 유용 의혹과 관련 수사를 무마하려 했다는 의혹 등 여전히 규명해야 할 내용이 많습니다.



경찰은 어제 조사에서 속도를 내지는 못한 것으로 전해졌는데, 오늘 조사를 마친 뒤 추가 조사 여부와 신병 처리 방향 등을 검토할 방침입니다.



(영상취재 : 박현철, 영상편집 : 신세은)