뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

김병기 이틀째 출석…"기회 되면 말씀드릴 자리 마련"

김태원 기자
작성 2026.02.27 17:13 조회수
PIP 닫기
<앵커>

불법 정치자금 수수, 차남 각종 특혜 의혹 등 13가지 혐의의 무소속 김병기 의원이 이틀째 경찰에 출석해 조사를 받고 있습니다. 현장에 나가 있는 취재기자를 연결합니다.

김태원 기자, 김 의원 조사 아직 진행 중인가요?

<기자>

어제(26일) 14시간 조사를 마치고 귀가한 김병기 의원은 오늘도 오전 10시쯤 출석해 7시간 넘게 조사를 받고 있습니다.

[김병기/무소속 의원 : 계속 성실히 조사를 받겠고요. 조사가 끝난 다음에 기회가 되면 따로 말씀드릴 그런 자리를 마련할 수도 있을 것 같습니다.]

경찰은 어제 조사에서 김 의원을 상대로 차남의 숭실대 편입 문제에 권한을 남용해 직접 개입했는지, 대가성이 있었는지 등을 집중 추궁한 것으로 알려졌는데, 김 의원은 어제 혐의 전반에 대해 부인한 것으로 전해졌습니다.

오늘 조사에서도 같은 취지로 진술할 것으로 예상되는 상황입니다.

김 의원과 가족을 둘러싼 의혹이 13가지에 달하는 만큼 오늘 조사가 밤늦게까지 이어지고, 추가 조사도 있을 거라는 전망이 나오고 있습니다.

지난 2020년 총선을 앞두고 김 의원 부인이 전 동작구 의원 2명으로부터 불법 정치자금 3천만 원을 받았다가 돌려줬다는 의혹, 배우자의 동작구의회 법인카드 사적 유용 의혹과 관련 수사를 무마하려 했다는 의혹 등 여전히 규명해야 할 내용이 많습니다.

경찰은 어제 조사에서 속도를 내지는 못한 것으로 전해졌는데, 오늘 조사를 마친 뒤 추가 조사 여부와 신병 처리 방향 등을 검토할 방침입니다.

(영상취재 : 박현철, 영상편집 : 신세은)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
김태원 기자 사진
김태원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지