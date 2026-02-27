"인천∼제주 직항 신설, 외국인 관광객 유치 확대 기대"

▲ 인천국제공항

인천국제공항과 제주국제공항을 잇는 직항노선이 신설되면 외국인 관광객 유치 확대와 제주도민 이동권 향상에 도움이 될 것이란 전망이 나왔습니다.제주자치도는 인천∼제주 직항이 개설되면 현재 외국인 관광객이 김포공항을 경유해야 하는 불편이 사라져 외국 공항과 제주 간 직항 노선이 늘어나는 것과 맞먹는 효과가 나타날 것으로 전망했습니다.또 제주도민이 해외여행을 떠날 때 김포를 거쳐 인천공항을 이용해야 했던 불편이 사라져 이동권 향상에도 실질적 도움이 될 것으로 기대했습니다.제주도는 인천∼제주 직항노선 신설에 대응해 직항 슬롯, 즉 시간당 이착륙 횟수를 최대한 확보하고 인천공항을 활용한 제주 관광 홍보 강화와 노선 이용자를 대상으로 한 마케팅·판촉 전략 수립 등을 준비할 계획입니다.앞서 정부는 지난 25일 대통령 주재 '제11차 국가관광전략회의'에서 외국인 관광객이 인천공항에서 곧바로 제주 등 지방으로 이동할 수 있도록 인천∼지방 공항 직항노선을 단계적으로 신설하는 내용을 확정했습니다.(사진=연합뉴스)