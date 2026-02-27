이 대통령, 현대차그룹 첨단 전시장 찾아 "소방 로봇 지원 감사"

▲ 이재명 대통령이 27일 전북 군산새만금컨벤션센터에서 열린 새만금 로봇·수소·AI 시티 투자협약식에서 축사를 마친 뒤 정의선 현대차그룹 회장과 악수하고 있다.

이재명 대통령이 현대차그룹이 마련한 로봇 등 첨단 전시장을 찾아 최근 현대차그룹의 무인소방 로봇 기증에 감사의 뜻을 표했습니다.이 대통령은 오늘(27일), 전북 군산의 '새만금 로봇·수소·AI 시티 투자 협약식'에 참석했습니다.이번 협약식은 현대차그룹이 새만금 지역에 AI(인공지능) 데이터 센터를 설립하는 등 첨단 산업 인프라 구축에 대규모 투자를 단행하면서, 그 세부 내용을 확정하는 자리였습니다.이 대통령은 협약식 참석에 앞서 정의선 현대차그룹 회장 및 관계 부처 장관들과 행사장 인근에 위치한 로봇 전시장을 찾았다고 안귀령 청와대 부대변인이 서면 브리핑을 통해 전했습니다.이 대통령은 휴머노이드 로봇, 자율주행 로봇, 안내 로봇, 물류 로봇 등을 차례로 둘러보며 기술 개발 현황과 상용화 계획을 청취했습니다.특히, 경사 등 지형지물을 극복하고 이동할 수 있는 자율주행 휠 로봇 '모베드(MobED)'의 활용 가능 분야에 대해 구체적으로 질문하는 등 큰 관심을 보였습니다.이 대통령은 이 과정에서 최근 소방청에 현대차그룹이 무인소방 로봇을 기증한 일을 거론하면서 의선정 회장을 향해 "국민의 생명과 안전을 지키는 현장에 첨단기술을 적극적으로 지원해 줘 감사하다"고 말했습니다.정 회장은 "기업으로서 당연히 해야 할 일"이라며 "앞으로도 현장 수요를 반영해 무인 소방 로봇의 성능을 계속 발전시킬 것"이라고 답했습니다.(사진=연합뉴스)