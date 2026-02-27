국민의힘, '신천지 의혹' 당사 압수수색에 "야당 탄압·독재"

▲ 검경 합동수사본부가 '신천지 당원 가입 의혹'과 관련해 국민의힘에 대한 강제수사에 나선 27일 서울 영등포구 여의도 국민의힘 중앙당사 로비에 합수본 관계자가 대기하고 있다.

국민의힘은 '신천지 당원 가입 의혹'을 수사 중인 검경 합동수사본부가 오늘(27일) 오전 당사 압수수색을 시도하자 "야당 탄압이자 독재"라고 비판했습니다.박성훈 수석대변인은 압수수색 시도 소식이 전해진 직후 논평을 내고 "압수수색이 민주당에 의해 자행되는 '사법 파괴 3법' 강행 처리를 물타기 하고, 여론을 돌리기 위한 무리수라는 것은 모두 다 아는 사실"이라며 "유독 국민의힘에 대해서만 강도 높은 압수수색과 수사에 나서고 있는데 제1야당의 숨통을 조이겠다는 표적 수사에 불과하다"고 주장했습니다.박 수석대변인은 이어 "권력에는 방패가 되고 야당에는 칼날을 휘두르며 '정권의 개'가 된 수사기관 역시 반드시 대가를 치러야 한다"며 "상대를 찍어 누르는 도구로 법을 사용한다면 그건 통치가 아니라 탄압이고 독재"라고 말했습니다.송언석 원내대표도 국회에서 열린 기자간담회에서 "검찰 합수본이 국민의힘 당원 명부를 강탈하겠다고 한다"며 "특검과 검찰이라는 정권의 충견들이 야당의 심장을 찌르겠단 뜻이다. 야당탄압, 야당말살 이것이 바로 독재"라고 언급했습니다.압수수색 소식에 송 원내대표가 의원들을 당사로 소집하면서 장동혁 대표를 포함한 지도부와 무제한 토론이 진행 중인 본회의장을 지키는 인원을 제외한 의원들이 당사로 집결했습니다.(사진=연합뉴스)