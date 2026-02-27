이 대통령, 다음 달 1∼4일 싱가포르·필리핀 국빈 방문

▲ 이재명 대통령(오른쪽)과 페르디난드 마르코스 필리핀 대통령

이재명 대통령이 다음 달 1일부터 3박 4일 일정으로 싱가포르와 필리핀을 국빈 방문합니다.강유정 청와대 대변인은 오늘(27일), 서면 브리핑을 통해 국빈 방문 일정을 알리고, "올해 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 의장국인 필리핀과 내년 아세안 의장국인 싱가포르에 대한 양자 방문을 통해 작년 한-아세안 정상회의에서 천명한 'CSP 비전'을 구체화하는 계기가 마련될 것"이라고 밝혔습니다.'CSP 비전'은 지난해 10월, 말레이시아에서 열린 한-아세안 정상회의에서 이 대통령이 밝힌 것으로 '꿈과 희망을 이루는 조력자(Contributor), 성장과 혁신의 도약대(Springboard), 평화와 안정의 파트너(Partner)'를 지향한다는 내용입니다.이 대통령은 다음 달 1일부터 3일까지 싱가포르에 국빈 방문해 로렌스 웡 총리와의 정상회담과 친교 오찬, 타르만 샨무가라트남 대통령과의 면담, 국빈 만찬 등의 일정을 소화할 예정입니다.아울러 양국이 공동으로 개최하는 인공지능(AI) 분야 경제 교류를 위한 회의 'AI 커넥트 서밋'에도 참석해 관련 분야 종사자들을 만납니다.강유정 대변인은 "싱가포르는 역내 자유무역 질서를 선도하는 교통, 물류 및 금융의 허브"라며 "이번 방문을 계기로 통상·투자·인프라 등 기존 협력을 공고히 하는 동시에 AI와 원전 등 미래 유망 분야로 협력의 외연을 확대할 것"이라고 설명했습니다.이 대통령은 3일에 필리핀의 수도 마닐라로 이동해 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 대통령과 정상회담 및 국빈만찬을 갖고 비즈니스 포럼 등 일정을 소화합니다.강 대변인은 "필리핀은 동남아시아 최초의 수교 국가이자, 아시아 국가 가운데 최초이자 최대 규모로 한국 전쟁에 파병한 전통적 우방"이라며 "특히 양국 정상회담이 열리는 3월 3일은 수교 77주년이 되는 뜻깊은 날"이라고 소개했습니다.그러면서 "이번 방문을 계기로 방산·인프라·통상 등 분야에서 실질 협력을 더욱 심화하고 원전·조선·핵심광물·AI 등 미래 유망 분야 협력의 기반을 강화해 나갈 것"이라고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)