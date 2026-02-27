가계대출 금리 넉 달째 올라…주담대 1년 2개월 만에 최고

시장금리 상승과 함께 지난달 가계대출 금리가 넉 달 연속 올랐습니다.



한국은행이 오늘(27일) 발표한 '금융기관 가중평균 금리' 통계에 따르면 지난 1월 예금은행의 가계대출 가중평균 금리(신규 취급액 기준)는 연 4.50%로 전월보다 0.15%포인트 높았습니다.



가계대출 금리는 4개월 연속 오르며 지난해 3월(4.51%) 이후 10개월 만에 가장 높은 수준을 기록했습니다.



가계대출 가운데 주택담보대출 금리는 연 4.29%로 0.06%포인트, 전세자금대출은 연 4.06%로 0.07%포인트 각각 상승했습니다.



특히 주택담보대출 금리는 2024년 11월(4.30%) 이후 1년 2개월 만에 최고치입니다.



반면 신용대출 금리는 연 5.55%로 0.32%포인트 하락하며 3개월 만에 내림세로 전환했습니다.



주택담보대출 가운데 고정금리 비중은 한 달 사이 86.6%에서 75.6%로 11%포인트 줄었습니다.



한국은행은 고정금리가 지표인 은행채 5년물 금리 상승의 영향을 받은 반면, 변동금리는 단기 금리 하락의 영향을 받으면서 대출 수요가 변동금리로 이동한 것으로 분석했습니다.



이혜영 한은 금융통계팀장은 "주택담보대출 금리는 지표인 은행채 5년물 금리가 1월 0.07%p 오른 데 가장 큰 영향을 받았다"며 "신용대출 금리의 경우 지표인 은행채 단기물 금리가 하락한 데다 (금리가 높은) 중저신용자 대출 비중도 줄면서 낮아졌다"고 설명했습니다.



금리 전망과 관련해서는 "시장금리가 전반적으로 오르는 추세인 만큼 대출·예금금리 모두 오를 가능성이 있다"고 덧붙였습니다.



1월 기업대출 금리는 연 4.15%로 0.01%포인트 하락했습니다.



대기업 대출금리는 4.09%로 0.01%포인트 올랐지만, 단기 시장금리 하락의 영향으로 중소기업 대출금리(4.21%)가 0.03%포인트 낮아졌습니다.



가계와 기업을 합한 전체 은행권 대출금리는 0.05%포인트 오른 4.24%로 집계됐습니다.



반면 저축성 수신(예금) 금리는 연 2.78%로 전월(2.90%)보다 0.12%포인트 하락해 5개월 만에 내림세로 돌아섰습니다.



정기예금 등 순수저축성예금 금리(2.77%)와 금융채·CD(양도성예금증서) 등 시장형 금융상품 금리(2.82%)도 각각 0.12%포인트, 0.13%포인트 떨어졌습니다.



이에 따라 은행권의 신규 취급액 기준 대출금리와 저축성 수신금리의 차이인 예대금리차는 1.46%포인트로, 한 달 새 0.17%포인트 확대됐습니다.