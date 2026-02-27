전한길 콘서트, 섭외 논란 안 끝났다…"태진아가 직접 사진 보낸 증거 확보"

한국사 강사 출신 유튜버 전한길이 '3·1절 기념 자유음악회' 출연진 섭외 논란과 관련해 "태진아가 직접 사진을 보낸 증거가 있다"며 태진아 측의 입장 정정을 요구하고 나섰다.



이번 논란은 전한길 측이 오는 3월 2일 경기 고양시 킨텍스에서 열릴 예정이던 '3·1절 기념 자유음악회' 홍보 과정에서 태진아 등 출연진 사진이 포함된 포스터가 공개되며 시작됐다. 전한길은 자신의 유튜브 채널을 통해 해당 공연을 홍보하며 출연진을 언급했고, 태진아 등을 포함한 다수의 출연자들이 "정치적 성격의 행사라는 사실을 몰랐다."며 출연 계획을 공식적으로 취소했다.



특히 태진아 측은 "정치 관련 행사에 출연한 적이 없고, 향후에도 정치적 행사에는 나설 의사가 없다. 일반 행사로 안내받아 일정 가능 여부 수준의 원론적 대화만 오갔는데, 다음 날 곧바로 사진이 들어간 포스터가 퍼지고 유튜브에서도 출연이 기정사실처럼 언급됐다"며 행사 관계자에 대한 명예훼손 고소·고발과 함께, 무단 초상권 사용에 대해서도 법적 대응을 예고했다.



이에 대해서 전한길 측은 태진아의 해명이 사실과 다르다고 반박했다.



전한길뉴스 측 이성직 변호사는 입장문에서 "태진아 씨가 본인의 휴대전화 번호를 통해 행사업체 담당자에게 직접 본인의 사진을 전송하며 소통한 물증을 확인했다. 해당 행사업체가 출연진과의 구두 계약 및 협의 과정에서 기획사로서의 의무를 성실히 이행하며 준비했다. 태진아 씨가 발표한 내용은 객관적 사실과 정면으로 배치된다. 공인으로서 어떠한 이유로 사실과 다른 발표를 하여 성실히 일해 온 행사업체에 막대한 피해를 주었는지 매우 의아하다."고 설명했다.



전한길 역시 방송을 통해서 "태진아 씨와의 콘서트 관련한 녹취가 있다. 계약 조건도 있다. 태진아 씨가 본인 허락 없이 사진 올리고 광고했다고 법적 조치한다 하는데 내가 못한다고 하지 않았나. 직접 사진을 보낸 물적 증거 가지고 있다."면서 "댓글에서 태진아 씨를 거꾸로 고소하라는데 그러고 싶진 않다. 하지만 태진아 씨의 발언으로 내가 명예훼손을 당했으니 태진아 씨 측에서 좀 미안해하면서 '잘못 알았다'고 정정하는 입장 발표를 해주길 기대한다."고 말했다.



한편 전한길 측이 기획한 '3·1절 기념 자유음악회'는 포스터가 공개된 이후 태진아를 비롯해 이재용 아나운서, 소프라노 정찬희, 뮤지컬 배우 정민찬 등이 연이어 해당 콘서트 출연을 결정한 사실이 없다고 선을 그었다. 이후 지난 23일 김동연 경기도지사가 킨텍스 측에 해당 행사 대관 취소를 강력히 촉구했고, 이를 받아들인 킨텍스 측이 전한길 측에 대관 취소를 통보한 것으로 전해졌다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)