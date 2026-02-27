합수본, 국민의힘 당사 압수수색…신천지 집단입당 의혹

<앵커>



정교 유착 의혹을 수사하는 검경 합동수사본부가 오늘(27일) 아침부터 국민의힘 당사를 압수수색하고 있습니다. 신천지 신도들이 국민의힘 경선에서 특정 후보를 몰아주기 위해 집단으로 당원에 가입했다는 의혹을 규명하기 위한 겁니다.



원종진 기자가 보도합니다.



<기자>



통일교·신천지 정교유착 합수본은 오늘 오전부터 서울 여의도 국민의힘 당사에 대한 압수수색에 나섰습니다.



신천지는 지난 2022년 대선 전부터 2024년 총선까지 국민의힘에 교인을 집단 가입시켰다는 의혹을 받고 있는데, 실체 규명을 위해 국민의힘을 상대로 한 강제 수사에 돌입한 겁니다.



신천지는 지난 2020년 코로나19 사태 당시 집단 감염 발원지로 지목돼 이만희 총회장 등이 구속 수사를 받았습니다.



신천지 전 간부들은 합수본 조사에서 "코로나19 당시 윤석열 검찰총장이 압수수색을 막아줘 우호적 세력으로 인식했고, 20대 대선 전 당원을 가입시켜 윤 전 대통령을 지원했다"고 진술했습니다.



신천지는 22대 총선을 앞두고도 이른바 필라테스 작전을 통해 교인들을 집단 가입시켰다는 의혹도 받고 있습니다.



신천지 전직 간부들은 "온오프라인 양쪽에서 교인들의 당원 가입 권유가 이뤄졌다"며 "이만희 총회장의 지시가 있었다"는 취지의 증언도 했습니다.



이에 따라 합수본은 신천지가 특정 후보 당선을 위해 신도들을 국민의힘에 조직적으로 가입시킨 것으로 보고 정당법 위반과 업무방해 혐의 등을 적용해 수사를 벌이고 있습니다.



앞서 합수본은 지난달 30일 경기도 과천 신천지 총회 본부와 경기 가평군 고성리 소재 평화연수원 등에 대한 압수수색도 진행했습니다.



신천지 측은 "일부 교인들이 자발적으로 가입한 것일 뿐, 입당을 지시하거나 권유한 적이 없다"며 관련 의혹을 부인하고 있습니다.



