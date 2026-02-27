정청래, 조희대 대법원장에 거취 표명 요구…"부끄럽지 않냐"

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 27일 대구 중구 2.28 민주운동기념회관에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

더불어민주당 정청래 대표는 오늘(27일) "조희대 대법원장은 본인의 거취에 대해서 이제 고민할 때가 됐다"고 말했습니다.정 대표는 이날 대구 민주운동기념회관에서 열린 현장 최고위원회의에서 "사법불신 사태의 출발은 조 대법원장이 자초한 것"이라며 이같이 언급했습니다.그는 국회 본회의 처리 수순을 밟고 있는 사법개혁 3법 (법왜곡죄·재판소원제·대법관증원법)을 거론하며 "조희대 사법부에 대한 불신이 사법개혁의 원동력이 된 것은 사실"이라고 지적했습니다.이어 "저 같으면 '사법 불신의 모든 책임은 나한테 있어 이에 책임을 지고 대법원장직에서는 사퇴합니다'라고 말할 것"이라며 "그 자리가 그렇게 좋은지 모르겠지만 그 자리에 앉아 있는 것 자체가 민망하고 부끄럽지 않느냐"고 반문했습니다.그러면서 "그나마 국민의 신뢰가 조금이라도 남아 있다면 그럴 때 거취를 표명하는 것이 좋을 것 같다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)