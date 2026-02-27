임주환, 쿠팡 물류센터 알바 목격담 "진짜 열심히 하더라"

배우 임주환을 쿠팡 물류센터에서 봤다는 목격담이 나와 온라인 커뮤니티를 달궜다.



최근 온라인 커뮤니티 등에 임주환을 경기도 이천 지역의 한 쿠팡 물류센터에서 봤다는 글이 화제를 모았다. 지난해 8월 올라온 이 게시글은 "어제 이천 센터에 임주환 쿠팡 뛰러 왔대"라며 "작품 없어서 심심했나 봐"라고 적혀있었다. 이어 작성자는 댓글을 통해 "진짜다. 어떤 사람 사인도 받았다"며 "다른 센터에서도 다녀왔다고 했대"라고 덧붙였다.



해당 게시글이 뒤늦게 조명되자 소속사 베이스캠프컴퍼니는 관련 사실을 인정했다. 소속사는 "임주환 씨가 과거 작품 공백기에 몇 차례 쿠팡 물류센터에서 근무한 것은 사실이다. 그러나 현재는 차기작 준비 관계로 일하지 않고 있다"고 전했다.



얼굴이 알려진 배우가 작품 공백기에 물류센터 아르바이트를 한 것은 다소 이례적인 행보다. 작품을 마냥 기다리는 것이 아니라 아르바이트를 하며 경제 활동을 이어간 것에 대해 "좋은 태도"라는 반응이 지배적이다.



임주환은 2003년 드라마 '논스톱3'로 데뷔한 후 드라마 '눈의 여왕' '꽃보다 남자', '오 나의 귀신님', '함부로 애틋하게', 영화 '쌍화점', '브로커' 등에 출연했다. 지난해에는 '갱스 오브 런던' 시즌 3와 연극 '프라이드'에서 활약했다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)