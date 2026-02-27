국민의힘 "대구·경북 통합법 2월 국회 처리"…원포인트 법사위 요구

▲ 국민의힘 송언석 원내대표가 27일 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다

국민의힘은 2월 임시국회 회기 내에 대구·경북 행정통합 특별법안을 처리하기 위해 이른 시일 내에 국회 법제사법위원회를 개최하자고 민주당에 요구했습니다.오늘(27일) 오전 기자회견을 연 송언석 원내대표는 "3월 3일까지가 2월 임시국회 회기이기 때문에 가능하면 그전에 '원포인트 법사위'를 개최하는 게 그렇게 어려운 일은 아닐 것"이라고 언급했습니다.국민의힘 원내지도부는 어제 대구·경북 지역 의원 25명을 대상으로 의견을 수렴한 결과 'TK 통합법 처리'로 입장을 최종 정리한 바 있습니다.송 원내대표는 "민주당에 이 법안을 오늘이든 내일이든 법사위를 열어 처리해달라고 강력히 요구한 상태"라며 "다만 민주당 내에서 원내지도부와 법사위원장 간 대화가 어느 정도 진행됐는지는 확인하지 못했다"고 말했습니다.이어 "민주당이 진정 지역 균형발전을 원한다면 야당을 갈라치기 하는 이간계를 멈추고 TK 통합법을 즉시 처리해야 한다"며 "국민의힘은 주민들에게 실질적인 도움이 되는 통합이 이뤄지도록 법안 추진과 통과에 최선을 다하겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)