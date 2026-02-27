뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

국민의힘 "대구·경북 통합법 2월 국회 처리"…원포인트 법사위 요구

손형안 기자
작성 2026.02.27 11:04 조회수
국민의힘 "대구·경북 통합법 2월 국회 처리"…원포인트 법사위 요구
▲ 국민의힘 송언석 원내대표가 27일 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다

국민의힘은 2월 임시국회 회기 내에 대구·경북 행정통합 특별법안을 처리하기 위해 이른 시일 내에 국회 법제사법위원회를 개최하자고 민주당에 요구했습니다.

오늘(27일) 오전 기자회견을 연 송언석 원내대표는 "3월 3일까지가 2월 임시국회 회기이기 때문에 가능하면 그전에 '원포인트 법사위'를 개최하는 게 그렇게 어려운 일은 아닐 것"이라고 언급했습니다.

국민의힘 원내지도부는 어제 대구·경북 지역 의원 25명을 대상으로 의견을 수렴한 결과 'TK 통합법 처리'로 입장을 최종 정리한 바 있습니다.

송 원내대표는 "민주당에 이 법안을 오늘이든 내일이든 법사위를 열어 처리해달라고 강력히 요구한 상태"라며 "다만 민주당 내에서 원내지도부와 법사위원장 간 대화가 어느 정도 진행됐는지는 확인하지 못했다"고 말했습니다.

이어 "민주당이 진정 지역 균형발전을 원한다면 야당을 갈라치기 하는 이간계를 멈추고 TK 통합법을 즉시 처리해야 한다"며 "국민의힘은 주민들에게 실질적인 도움이 되는 통합이 이뤄지도록 법안 추진과 통과에 최선을 다하겠다"고 강조했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
손형안 기자 사진
손형안 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지