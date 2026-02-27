정청래, 조희대 대법원장에 거취 표명 요구…"사법 불신 자초"

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 27일 대구 중구 2.28 민주운동기념회관에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.
더불어민주당 정청래 대표는 오늘(27일) "조희대 대법원장은 본인의 거취에 대해서 이제 고민할 때가 됐다"고 말했습니다.
정 대표는 오늘 대구 민주운동기념회관에서 열린 현장 최고위원회의에서 "사법불신 사태의 출발은 조 대법원장이 자초한 것"이라며 이같이 언급했습니다.
그는 국회 본회의 처리 수순을 밟고 있는 사법개혁 3법(법왜곡죄·재판소원제·대법관증원법)을 거론하며 "조희대 사법부에 대한 불신이 사법개혁의 원동력이 된 것은 사실"이라고 지적했습니다.
이어 "저 같으면 '사법 불신의 모든 책임은 나한테 있어 이에 책임을 지고 대법원장직에서는 사퇴합니다'라고 말할 것"이라며 "그 자리가 그렇게 좋은지 모르겠지만 그 자리에 앉아 있는 것 자체가 민망하고 부끄럽지 않느냐"고 반문했습니다.
그러면서 "그나마 국민의 신뢰가 조금이라도 남아 있다면 그럴 때 거취를 표명하는 것이 좋을 것 같다"고 강조했습니다.
(사진=연합뉴스)
