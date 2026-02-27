"역대 최고" 국민연금 231조 수익…어디서 벌었나 보니

국민연금이 1988년 기금 설치 이래 가장 높은 기금 운용 성과를 냈습니다.



국민연금공단 기금운용본부는 2025년 한 해 동안 231조 6천억 원의 운용 수익을 올려 기금 적립금 1천458조 원을 달성했다고 27일 밝혔습니다.



지난해 운용 수익금은 국민연금의 전체 지급액 약 49조 7천억 원의 4.7배에 달합니다.



기금의 지난해 수익률은 금액 가중수익률 기준 18.82%로 집계됐습니다.



이 수치는 기금 설치 이후 가장 높은 연간 수익률입니다.



기금 설치 이후 누적 수익률은 연평균 8.04%였습니다.



주요 해외 연기금과 비교해도 성과가 두드러졌습니다.



일본의 GPIF는 12.3%, 노르웨이의 GPFG는 15.1% 수익률을 기록했습니다.



반면 네덜란드의 ABP는 -1.6%, 캐나다의 CPPIB는 7.7%에 그쳤습니다.



자산군별 수익률은 국내 주식 82.44%, 해외 주식 19.74%, 국내 채권 0.84%, 해외 채권 3.77%, 대체 투자 8.03%였습니다.



국민연금은 특히 국내 주식이 인공지능과 반도체 중심 기술주 강세, 정부의 자본시장 정책 기대 등으로 큰 폭 상승했다고 분석했습니다.



코스피 지수는 지난해 1년 전보다 75.63% 상승했습니다.



국내 채권은 연중 두 차례 기준금리 인하 후 경기 회복 흐름 속에서 등락하며 양의 수익률을 냈습니다.



해외 채권도 세 차례 미국 기준금리 인하와 금리 하락 영향으로 채권 가치가 오르며 수익을 냈습니다.



대체투자 수익률에는 자산의 평가 가치 상승과 실현 이익이 반영됐습니다.



국민연금공단 김성주 이사장은 국민연금이 전 세계 연기금 중에서도 최고 수준의 성과를 보이며 기록을 경신한 것은 철저한 리스크 관리, 자산 배분 다변화, 성과 보상 체계 개선 등 인프라 개선의 결과라고 설명했습니다.



김 이사장은 이어 국민연금이 커지는 기금 규모에 맞춰 운용 역량을 강화하고 유연한 자산 배분과 투자 전략, 지역 다변화 등을 통해 안정적으로 수익을 올리는 데 최선을 다하겠다고 밝혔습니다.



국민연금 기금 운용 최종 성과 평가는 위험관리·성과보상전문위원회 검토 등을 거쳐 오는 6월 말쯤 기금운용위원회에서 확정될 예정입니다.



(SBS 디지털뉴스부)