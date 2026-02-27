이란과 협상 중에도…미군, 첫 '자폭 드론' 배치해 압박

▲ 아라비아해를 통과하는 에이브러햄 링컨호

미국과 이란 간 3차 핵 협상이 진행된 가운데 미국이 이란 공격에 나설 경우를 대비해 미군 최초의 자폭 드론 부대를 인근 지역에 배치했다고 블룸버그통신이 보도했습니다.미 중부사령부의 팀 호킨스 대변인은 이메일 성명을 통해 미군의 자폭 드론 부대인 '태스크포스 스콜피언'의 작전 준비가 완료됐다고 밝혔습니다.이 드론 부대는 현재 이란을 압박하기 위해 다른 군사 자산과 함께 중동에 배치된 상태라고 블룸버그는 전했습니다.태스크포스 스콜피언이 미국의 이란 군사 작전에 투입될 경우, 이번이 첫 실전 투입이 될 전망입니다.지난해 12월 중순 이 부대의 드론 한 대가 중동에 배치된 미군 전투함 USS 샌타 바버라호 갑판에서 이륙해 시험 발사에 성공한 바 있습니다.지난해 출범한 태스크포스 스콜피언은 저비용 무인 전투 공격 시스템(루카스·LUCAS) 드론으로 구성됐습니다.호킨스 대변인은 태스크포스 스콜피언을 "계속 변하는 신형 전투 드론 능력을 신속하게 전장에 도입하기 위해 지난해 창설했다"고 설명했습니다.루카스 드론은 투석기, 로켓 보조 이륙, 이동식 지상 및 차량 시스템 등 다양한 발사 방식으로 운용될 수 있으며, 이란제 샤헤드-136 드론을 분해한 후 역설계해 만들어진 것으로 알려졌습니다.대당 비용은 약 3만 5천 달러(5천만 원)로 추산됩니다.다만 루카스 드론이 이란제 샤헤드 드론을 역설계했다는 점은 미국이 자폭 드론 분야에 있어서는 이를 수년간 사용해온 이란이나 러시아에 뒤처져 있다는 점을 보여준다는 분석도 나옵니다.탑재할 수 있는 최대 무게가 18㎏에 불과해 공격할 수 있는 목표물이 한정적이라는 한계도 있습니다.그러나 싱크탱크 허드슨 연구소의 브라이언 클라크 분석가는 미군의 자폭 드론 부대가 "이란 내 미사일 생산 시설, 도로망, 미사일 발사 기지 등 분산된 목표물을 공격하는 효과적인 수단이 될 것"이라고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)