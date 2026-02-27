'궁금한 이야기Y', SNS 뒤흔든 강남 '레이저 이모' 추적…의사 사칭 의혹 진실은?

이미지 확대하기

SBS '궁금한 이야기Y'가 SNS를 뒤흔든 강남 '레이저 이모'의 정체를 추적한다.27일 방송될 '궁금한 이야기Y'에서는 의사 사칭 논란과 불법 시술 의혹을 받고 있는 '레이저 이모'에 대한 의혹을 파헤친다.빼어난 외모와 명문대 출신 의사, 그리고 이른바 금수저 출신. 모든 것을 겸비한 한나(이하 가명) 씨는 서울 강남구에서 소문난 '피부과 의사'다. SNS를 통해 시술에 대한 정보를 공유하고 다양한 사람과 교류하면서 '인플루언서' 반열에 올랐다는 한나 씨. 그녀는 소위, 잘나간다는 전문직 종사자 모임에서도 유독 존재감이 남달랐다고 한다.그런데 한나 씨의 나이를 생각해 보면 터무니없는 학력과 경력이었다. 게다가 사업을 한다던 그녀의 어머니는 어느 순간 '판사'가 되어있었고, 다른 곳에선 '외교부 직원'이 되어있었다. SNS에 게시한 영어 성적표조차 도용한 것이 아니냐는 등 여러 의혹이 제기되자 그녀는 어느 날 홀연히 자취를 감춰버렸다.단순한 거짓말이라기엔 파장이 컸다. 그녀는 평소 자신이 진료하는 듯한 뉘앙스의 게시물을 올렸다. 심지어 주변 사람들에게 자신이 근무한다고 밝힌 병원 역시 실제 운영 중인 곳이었다. 무엇보다 그녀를 만난 의사들은 그녀의 지식이 '단순 환자가 알 수 있는 내용이 아니었다'라며 '제2의 주사 이모 사건'을 의심했다. '불법 시술' 의혹이 커지는 가운데, 해당 병원장은 "그 사람은 이 병원과는 그냥 단골 환자다. 미친 것 같다, 진짜 내가 봐도"라며 한나 씨가 단순 고객일 뿐이며, 병원 역시 큰 피해를 보았다고 주장했지만 의혹은 가라앉지 않고 있다.강남 '레이저 이모'의 정체를 추적할 '궁금한 이야기 Y'는 27일 금요일 밤 8시 50분에 방송된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)