학대 아닌 물에 빠져 사망? 홈캠에 담긴 충격적인 비밀은…'그알', 여수 4개월 영아 사망 사건의 진실 추적

SBS '그것이 알고 싶다'(이하 '그알')이 생후 4개월 영아 사망 사건의 끔찍한 진실을 파헤친다.오는 28일 방송될 '그알'은 '욕조와 홈캠-여수 4개월 영아 살해 사건의 진실'이라는 부제로 사건을 추적한다.지난해 10월 22일 오후 12시 반, 119에 신고 전화가 접수됐다. 씻기려고 아기 욕조에 잠시 넣어둔 아기가 물에 빠졌고, 이후 숨을 잘 못 쉬는 것 같다는 다급한 엄마의 신고였다.구급대가 도착했을 때 이미 입술에 청색증이 와 있었고 위중한 상태였다는 아기. 그런데 아기를 이송했던 응급구조사는, 몸 곳곳에서 색깔이 다른 여러 멍 자국을 발견했다고 한다. 당시 응급구조사는 "아기를 봤을 때 이건 누가 봐도 맞았구나. 머리, 턱, 팔꿈치까지 멍 자국이 많이 보였다"라고 전했다.수술을 위해 개복했을 때 몸에서 500cc에 달하는 혈액이 쏟아져 나왔고, 뇌출혈과 골절까지 확인된 아기. 학대가 의심되는 상황이었다.여수에서 광주의 상급 병원으로 옮겨졌지만 끝내 사망한 아기는, 생후 4개월의 영아 해든이(가명). 부검 결과 사인은 다발성 외상에 따른 출혈성 쇼크 및 장기부전으로 밝혀졌다. 생후 133일 만에 사망한 해든이에겐 대체 무슨 일이 있었던 걸까.당시 해든이와 함께 있었던 친모는 아기를 욕조에 둔 채 잠시 자리를 비웠고, 그 사이 채워진 물에 아기가 빠졌다며 익수 사고를 주장했다. 아기의 의식을 확인하는 과정에서 팔다리에 멍이 생긴 것이지, 학대하지는 않았다는 것이다.그날 현장에 있지 않았던 친부 역시 아내의 학대 혐의를 부인하며, 해든이가 사고 8일 전 침대에서 떨어지는 장면이 담긴 홈캠 영상을 경찰에 제출했다. 뇌출혈이 낙상 사고 때문이라는 것이다. 해든이의 몸에 남은 흔적은 공교로운 의심인 걸까.집에 홈캠이 설치돼 있었다는 걸 단서로, 검찰은 사건 당일까지 11일치 홈캠 영상을 확보했다. 안방에 설치돼 있어 사건 당일 화장실의 장면이 담기진 않았지만, 친모의 음성이 고스란히 남아있었다고 한다. 그런데 홈캠을 확인한 후 담당 검사와 수사관들을 경악했다고 한다. 검사는 "홈캠 파일 4,800개를 확보했는데, 굉장히 강도가 심하고 일반적인 학대가 아니다"라고 말한다. 대체 홈캠에는 어떤 소름 끼치는 비밀이 기록돼 있는 걸까.여수에서 발생한 4개월 영아 살해 사건의 진실을 파헤칠 '그알'은 오는 28일 밤 11시 10분 방송된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)