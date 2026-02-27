금감원 "결산 관련 불공정거래 1분기 집중 발생"…엄중 조치 예고

▲ 금융감독원

금융감독원이 결산시즌에 악재성 미공개정보를 이용한 불공정거래가 집중적으로 발생한다며 엄중 조치를 예고했습니다.오늘(27일) 금감원 통계에 따르면 최근 3년간 적발 조치된 미공개정보 이용·시세조종·부정거래 등 3대 불공정거래행위 사건 175건 가운데 결산정보 관련 사건은 24건(13.7%)으로 집계됐습니다.시기별로 보면 결산 관련 불공정거래 대부분(19건·79.1%)은 1∼3월에 발생했습니다.나머지 5건은 반기검토 등이 진행되는 7∼9월에 일어났습니다.유형별로는 미공개정보를 이용한 사건이 16건(67%)으로 가장 많았습니다.상장폐지나 담보주식 반대매매 방지 등을 노린 부정거래(6건·25%)와 시세조종(2건·8%) 사건도 있었습니다.미공개정보 이용 사건 대부분은 감사의견 부적정이나 영업실적 악화 등 악재성 정보를 활용해 사익을 편취한 경우였습니다.반대로 결산 과정에서 재무상태 개선으로 관리종목 지정이 해소될 수 있다는 호재성 정보를 미리 접하고 주식을 선매수한 사례도 있었습니다.결산 관련 불공정거래 혐의자 68명 가운데 57명(84%)은 회사 임원·최대주주·직원 등 내부자였습니다.금감원은 이 가운데 66명을 무관용 원칙에 따라 고발했습니다.금감원은 "불공정거래 발생 가능성이 높은 종목을 집중 감시하고 혐의 발견 시 가담자를 발본색원해 신속하고 엄중한 조치를 하겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)