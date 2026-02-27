뉴스
김병기 연이틀 소환…'13가지 의혹' 집중 추궁 예정

권민규 기자
<앵커>

불법 정치자금 수수와 차남의 숭실대 편입 등 13가지 의혹을 받고 있는 무소속 김병기 의원이 이틀째 경찰에 출석했습니다. 어제(26일) 14시간이 넘도록 김 의원을 조사한 경찰은 오늘도 강도 높은 조사를 예고했습니다.

권민규 기자입니다.

<기자>

어제 14시간 넘는 고강도 조사를 받은 무소속 김병기 의원이 오늘도 조금 전 경찰에 출석했습니다.

어제 밤늦게 조사를 마치고 귀가한 지 10시간 만입니다.

[김병기/무소속 의원 (어젯밤) : (오늘 첫 조사였는데 한 말씀해 주시죠.) 수고하셨습니다.]

경찰은 김 의원을 상대로 차남의 숭실대 편입 문제에 권한을 남용해 직접 개입했는지, 대가성이 있었는지 등을 집중 추궁한 걸로 알려졌는데 김 의원은 혐의 전반에 대해 부인한 걸로 전해졌습니다.

경찰은 김 의원과 가족을 둘러싼 13가지 의혹에 대해 오늘도 집중 추궁할 것으로 보입니다.

지난 2020년 총선을 앞두고 김 의원 부인이 전 동작구의원 2명으로부터 불법 정치자금 3천만 원을 받았다가 돌려줬다는 의혹, 배우자의 동작구의회 법인카드 사적 유용 의혹과 관련 수사를 무마하려 했다는 의혹, 차남의 가상자산 거래소 빗썸 취업 특혜 의혹까지 규명해야 할 내용이 많습니다.

김 의원의 자택 등을 압수수색한 데 이어 아내와 차남, 그 외 관련자들을 잇따라 소환한 경찰은 오늘까지 김 의원 본인에 대한 강도 높은 조사를 거쳐 신병 처리 방향을 검토할 방침입니다.

(영상취재 : 최대웅, 영상편집 : 신세은)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
권민규 기자
권민규 기자페이지 바로가기
