[자막뉴스] 호킹 박사 옆 비키니 여성들…'엡스타인 파일'에 유족 해명은?

저명한 물리학자 고 스티븐 호킹이 비키니를 입은 여성들과 함께 있는 사진이 공개돼 논란입니다.



영국 더타임스 등에 따르면 최근 미국 법무부가 공개한 미성년자 성착취범 엡스타인 파일에는 비키니 차림으로 칵테일을 든 여성들 사이에 호킹이 누워있는 사진이 포함됐습니다.



이 사진은 엡스타인이 미성년자 성매매 알선 혐의로 재판에 넘겨지기 5개월 전인 2006년 3월, 카리브해의 한 섬에서 열린 과학 심포지엄 당시 촬영된 것으로 알려졌습니다.



해당 심포지엄은 엡스타인이 후원했으며 호킹을 포함한 과학자 21명이 참석했습니다.



호킹은 이 자리에서 양자 우주론 관련 강연을 진행했습니다.



사진이 공개되자 호킹 박사 곁의 여성들이 엡스타인에게 성 착취를 당한 피해자라는 주장이 제기되었습니다.



그러나 호킹의 유족은 해당 여성들이 호킹의 간병인이었으며, 모든 일정에 동행했다고 즉각 반박했습니다.



호킹 유족 대변인은 호킹이 운동신경질환으로 인해 24시간 의료 서비스에 의존해야 했다며 "부적절한 행동을 했다는 어떠한 암시도 잘못된 것이며 설득력이 없다"고 밝혔습니다.



다만 누가 사진을 찍었는지, 또 해당 사진이 왜 엡스타인 파일에 포함됐는지에 대해서는 밝히지 않았습니다.



이번에 공개된 엡스타인 파일에서 호킹의 이름은 250회 이상 언급된 것으로 전해졌습니다.



