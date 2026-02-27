맘다니, 트럼프와 두 번째 만남…뉴욕 주택 문제 논의

▲ 26일(현지시간) 회동한 트럼프 미국 대통령과 맘다니 뉴욕 시장.
도널드 트럼프 미국 대통령과 조란 맘다니 뉴욕시장이 26일(현지시간) 워싱턴DC 백악관에서 깜짝 회동했습니다.
작년 11월에 이어 두 번째 만남입니다.
맘다니 시장은 트럼프 대통령과 만나 뉴욕 주거 문제와 미 이민세관단속국(ICE)의 컬럼비아대 외국인 학생 단속 등을 논의했다고 밝혔습니다.
당초 공개 일정에는 없었던 만남으로, 맘다니 시장은 이날 오전 참모진과 함께 워싱턴DC로 향했다고 앞서 미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 전했습니다.
이후 그는 엑스(X·옛 트위터)에 "오늘 오후 트럼프 대통령과 생산적인 만남을 가졌다"며 "뉴욕시에 더 많은 주택이 건설되길 기대한다"고 적었습니다.
또 이날 오전 ICE에 체포된 뉴욕 소재 컬럼비아대 소속 아제르바이잔 학생이 곧 풀려날 것이라는 약속을 트럼프 대통령으로부터 받았다고 밝혔습니다.
이후 컬럼비아대는 해당 학생이 풀려났다고 확인했습니다.
맘다니 시장은 이와 함께 X에 백악관 집무실에서 함께 찍은 사진을 올렸습니다.
사진 속 트럼프 대통령은 양손에 신문 1면을 인쇄한 용지 두 장을 각각 들고 앉아 활짝 웃고 있고, 그 옆에 맘다니 시장이 서 있습니다.
NYT에 따르면 트럼프 대통령이 왼손에 든 것은 1975년 실제 '뉴욕 데일리 뉴스'의 1면입니다.
당시 뉴욕시가 파산 직전일 때 제럴드 포드 대통령이 구제 금융을 거부하면서 실린 유명한 제목 "포드, 뉴욕에 : 꺼져라" 라고 적혀 있습니다.
오른손에 든 신문은 맘다니 시장 측이 준비한 '가짜' 1면입니다.
트럼프 대통령의 사진과 함께 "트럼프, 뉴욕에 : 같이 짓자"라는 제목이 실려 있습니다.
아래 더 작은 글씨로는 "주택의 새로운 시대를 지지함", "트럼프, 1만2천채 이상 주택 공급; 1973년 이후 최대"라는 내용이 들어 있습니다.
뉴욕시 측은 맘다니 시장이 트럼프 대통령에게 직접 이 인쇄물을 전달했으며, 이날 만남이 작년 11월 회동의 연장선에 있다고 설명했습니다.
당시 주택 문제를 논의하면서 트럼프 대통령이 맘다니 시장에게 '함께 할 수 있는 큰 아이디어를 갖고 오라'고 요청했고, 신문에 실린 제안이 바로 그 준비한 사례라는 것입니다.
문화 및 이민 이슈에서 강경 우파 성향인 트럼프 대통령과 '민주사회주의자'를 자처하는 진보 성향의 맘다니 시장은 과거 서로 거세게 비난해왔으나, 첫 회동은 예상 밖의 화기애애한 분위기 속에서 진행됐습니다.
이후 맘다니 시장은 트럼프 대통령을 직접적으로 비판하는 것을 자제해왔습니다.
다만 지난 1월 미국의 베네수엘라 군사 작전과 관련해 "전쟁 행위"라 비판하며 이견을 드러내기도 했습니다.
(사진=맘다니 X 캡처, 연합뉴스)
